Крымская "Комета": как и где будет курсировать новое судно "Феодосия"
2026-05-20T06:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Новое высокоскоростное пассажирское судно "Феодосия" на первом этапе будет выполнять перевозку пассажиров между городами Крыма, возможность рейсов в курортные города Краснодарского края будет рассматриваться в дальнейшем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.Пресс-служба Российского морского регистра судоходства накануне сообщила о завершении строительства высокоскоростного пассажирского судна "Феодосия" проекта 23160 "Комета 120М". Судно вмещает до 120 пассажиров и способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч).По словам министра, судно данного проекта отличается от предыдущих версий "Кометы" большей вместимостью и улучшенным комфортом. В частности, на "Феодосии" есть система кондиционирования воздуха и места для прогулок.Вопросы стоимости поездок на новом судне, а также его маршрутной сети на данный момент находятся на стадии обсуждения, добавил глава минтранса республики.Полный эфир выйдет на радио "Спутник в Крыму" 20 мая в 8:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотрШаттлы из городов Кубани – как упростить логистику в КрымТрассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету
Высокоскоростное судно "Феодосия" свяжет пассажирским сообщением города Крыма