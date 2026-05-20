Крымская "Комета": как и где будет курсировать новое судно "Феодосия"

2026-05-20T06:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Новое высокоскоростное пассажирское судно "Феодосия" на первом этапе будет выполнять перевозку пассажиров между городами Крыма, возможность рейсов в курортные города Краснодарского края будет рассматриваться в дальнейшем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.Пресс-служба Российского морского регистра судоходства накануне сообщила о завершении строительства высокоскоростного пассажирского судна "Феодосия" проекта 23160 "Комета 120М". Судно вмещает до 120 пассажиров и способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч).По словам министра, судно данного проекта отличается от предыдущих версий "Кометы" большей вместимостью и улучшенным комфортом. В частности, на "Феодосии" есть система кондиционирования воздуха и места для прогулок.Вопросы стоимости поездок на новом судне, а также его маршрутной сети на данный момент находятся на стадии обсуждения, добавил глава минтранса республики.Полный эфир выйдет на радио "Спутник в Крыму" 20 мая в 8:00.

новости крыма, крым, морской транспорт, минтранс крыма, арсений козловский