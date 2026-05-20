Крымчанин осквернил в сети символы воинской славы России
Жителя Алушты подозревают в осквернении в сети символов воинской славы России, возбуждено уголовное дело. ОБ этом сообщили в крымском главке СК России. РИА Новости Крым, 20.05.2026
Крымчанина подозревают в осквернении в сети символы воинской славы России
11:25 20.05.2026 (обновлено: 11:34 20.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Жителя Алушты подозревают в осквернении в сети символов воинской славы России, возбуждено уголовное дело. ОБ этом сообщили в крымском главке СК России.
Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что мужчина на открытой странице в популярной социальной сети под публикацией патриотического характера разместил комментарии, оскверняющие символы памятной даты России "9 декабря – День Героев Отечества".
"Мужчина подозревается в распространении сведений, выражающих явное неуважение к обществу, о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, а равно – в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенные публично с использованием сети "Интернет", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Следствие готовится предъявить фигуранту обвинение.
