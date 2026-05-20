Крымчане заплатили 3 миллиарда рублей имущественных налогов в 2025 году - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Крымчане заплатили 3 миллиарда рублей имущественных налогов в 2025 году
Жители Крыма заплатили более трех миллиардов рублей имущественных налогов за 2025 год, рост поступлений составил порядка 25%. Об этом в пресс-центре РИА Новости РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Жители Крыма заплатили более трех миллиардов рублей имущественных налогов за 2025 год, рост поступлений составил порядка 25%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по республике Артем Грудницкий.
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Жители Крыма заплатили более трех миллиардов рублей имущественных налогов за 2025 год, рост поступлений составил порядка 25%. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по республике Артем Грудницкий.
"По итогам 2025 года у нас в целом по имущественным налогам собрано порядка 3 миллиардов рублей: 1,2 миллиарда – по транспортному налогу, 1,3 миллиарда – по налогу на имущество физических лиц, остальное – по земельному налогу", – сказал представитель ведомства.
По словам Грудницкого, собираемость имущественных налогов в Крыму очень высокая приближается к ста процентам, поэтому все исчисленные суммы собираются своевременно.
Начальник отдела УФНС уточнил, что рост поступлений по данным налогам составил порядка 25%. Он пояснил, что такая динамика обусловлена в основном ростом количества объектов недвижимости в Крыму, облагаемых налогом.
Ранее начальник отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по РК Александр Королев сообщил, что крымчане подали 35 тысяч деклараций в налоговую службу за первый квартал 2026 года. Динамика роста полученных документов к прошлому году составил 104%, что говорит о сознательности граждан, добавил он.
