Крым достиг пика социально-экономического роста – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 2025 год был успешным для Крыма, несмотря на все сложности, связанные с продолжением СВО. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов по итогам заседания экономического совета.По его словам, власти Крыма заинтересованы в том, чтобы сохранить высокие темпы развития республики и благоприятный инвестиционный климат. Константинов добавил, что по итогам заседания будет подготовлен меморандум для оценки социально-экономического состояния Крыма в динамике. Ранее председатель Госсовета РК сообщил, что рост туристического потока в Крым в 2026 году, по предварительным прогнозам, составит порядка 20%.
Крым достиг пика социально-экономического роста – Константинов

В 2025 году Крым достиг пика социально-экономического роста – Константинов

15:45 20.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 2025 год был успешным для Крыма, несмотря на все сложности, связанные с продолжением СВО. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов по итогам заседания экономического совета.
"В республике сохраняется низкий уровень безработицы, развивается курортная сфера и сельское хозяйство, вводятся в сельхозоборот новые земли, предприятия, в том числе военно-промышленного комплекса, обеспечены заказами, увеличивается объем налоговых поступлений в бюджет. По оценкам экспертов, в прошлом году Крым достиг пика социально-экономического роста по многим показателям", – отметил Константинов.
По его словам, власти Крыма заинтересованы в том, чтобы сохранить высокие темпы развития республики и благоприятный инвестиционный климат.
"Наша общая цель — сделать все, чтобы бюджет 2026 года был полностью исполнен с учетом реалий, в которых находится страна, сложностей, связанных в том числе с кадровым дефицитом, чтобы были построены и отремонтированы социальные, инфраструктурные объекты", – подчеркнул спикер.
Константинов добавил, что по итогам заседания будет подготовлен меморандум для оценки социально-экономического состояния Крыма в динамике.
Ранее председатель Госсовета РК сообщил, что рост туристического потока в Крым в 2026 году, по предварительным прогнозам, составит порядка 20%.
