Когда в Севастополе откроют движение на улице Адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Когда в Севастополе откроют движение на улице Адмирала Октябрьского
Одну из важных автомобильных артерий Севастополя – улицу Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют для движения в середине июля, в соответствии с графиком... РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Одну из важных автомобильных артерий Севастополя – улицу Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют для движения в середине июля, в соответствии с графиком работ. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 90%. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника строительного управления АО "ВАД" по Севастополю Александр Куминов.По его словам, на сегодняшний день строительная готовность объекта порядка 90%. Здесь заканчивают устройство основания дороги перед асфальтированием – будет уложено три слоя асфальтобетона, уточнил Куминов."В середине июня у нас запланировано асфальтирование, первые слои", – отметил представитель компании-подрядчика.После асфальтирования начнется устройство контактной троллейбусной сети и тестовые запуски движения машин из числа общественного транспорта, добавил он.По словам Куминова, до конца мая и в июне продолжится работа с фасадной системой, которая пока выполнена на 75%. Сейчас рабочие устанавливают облицовочные плиты на подпорной стене с одной стороне, потом перейдут к другой, а далее перейдут к работам по устройству фасада в пешеходных зонах.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в июле будет открыто движение машин и пешеходов от улицы Новороссийской до плошади Восставших, а полностью завершить капитальный ремонт дороги здесь планируют до конца года.Также глава города сообщал, что после того, как на этом участке улицы будет полноценно запущено движение, снятую до начала ремонта брусчатку на улицах Демидова и Шмидта, через которые осуществлялся объезд, вернут на место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка Дорогу Алушта – Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк Федеральную трассу из Крыма в Херсонскую область обновят к концу июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Одну из важных автомобильных артерий Севастополя – улицу Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют для движения в середине июля, в соответствии с графиком работ. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 90%. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника строительного управления АО "ВАД" по Севастополю Александр Куминов.
"С середины июля, как планировали, запуск рабочего движения", – сказал Куминов.
По его словам, на сегодняшний день строительная готовность объекта порядка 90%. Здесь заканчивают устройство основания дороги перед асфальтированием – будет уложено три слоя асфальтобетона, уточнил Куминов.
"В середине июня у нас запланировано асфальтирование, первые слои", – отметил представитель компании-подрядчика.
После асфальтирования начнется устройство контактной троллейбусной сети и тестовые запуски движения машин из числа общественного транспорта, добавил он.
По словам Куминова, до конца мая и в июне продолжится работа с фасадной системой, которая пока выполнена на 75%. Сейчас рабочие устанавливают облицовочные плиты на подпорной стене с одной стороне, потом перейдут к другой, а далее перейдут к работам по устройству фасада в пешеходных зонах.
"Также планируем заканчивать работу по устройству наружного освещения, установку перильных ограждений. Всего на объекте работает порядка 50 человек и 10 единиц техники. Все идет согласно графику. Проблем нет", – заключил он.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в июле будет открыто движение машин и пешеходов от улицы Новороссийской до плошади Восставших, а полностью завершить капитальный ремонт дороги здесь планируют до конца года.
Также глава города сообщал, что после того, как на этом участке улицы будет полноценно запущено движение, снятую до начала ремонта брусчатку на улицах Демидова и Шмидта, через которые осуществлялся объезд, вернут на место.
