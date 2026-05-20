Китай продлил безвизовый режим для россиян

2026-05-20T10:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Китай продлили безвизовый режим для российских граждан до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Го Цзякунь добавил, что граждане России, имеющие обычные заграничные паспорта, могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.20 мая в Пекине состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. По их итогам стороны приняли 20 совместных документов, некоторые из них подписаны лидерами двух стран. Как отмечал в ходе переговоров Владимир Путин, Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.Также Москва и Пекин одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношенийПутин назвал роль связки России и Китая на международной аренеОтношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – Путин

