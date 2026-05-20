Какой сегодня праздник: 20 мая

Сегодня во всем мире отмечают День пчел и поздравляют метрологов. 109 лет на свет появился советский летчик, Герой Советского Союза, прототип героя книги... РИА Новости Крым, 19.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День пчел и поздравляют метрологов. 109 лет на свет появился советский летчик, Герой Советского Союза, прототип героя книги "Повесть о настоящем человеке" Алексей Маресьев.Что празднуют в мире20 мая под эгидой ООН отмечают Всемирный день пчел. В 2016 году Словения совместно с Международной Федерацией пчеловодческих организаций выступила на заседании продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН с предложением установить этот праздник. Дата 20 мая выбрана не случайно. В этот день в 1734 году в Словении родился один из выдающихся пчеловодов Антоне Янше.Ежегодно в этот день также празднуют Всемирный день метрологии – науки об измерениях. День выбран в честь подписания 20 мая 1875 года в Париже знаменитой "Метрической Конвенции" – международного договора о единстве метрологических стандартов в разных странах. Изначально договор поддержали 17 стран, в том числе Россия. В настоящее время к конвенции присоединились более сотни государств.Сломать ребра можно не только при падении или ударе, но даже при кашле или чихании. Зато большая берцовая кость может выдержать нагрузку до полутора тонн. Этими фактами делимся по случаю Всемирного дня врача-травматолога, который тоже отмечают 20 мая.А в России празднуют День Волги, протяженность которой составляет 3,7 тысячи километров. Река течет в Тверской, Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской Ульяновской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Марий Эл, Чувашии, Татарстане и Калмыкии. К празднованию присоединяются все эти регионы. Обычно в этот день добровольцы очищают берега и проводят другие экологические акции.Знаменательные событияВ 1570 году фламандский картограф Авраам Ортелий выпустил книгу, которая считается первым в мире географическим атласом – Theatrum Orbis Terrarum (Зрелище круга земного). Она содержала в себе 70 карт, которые подробно отображали состояние географических знаний о мире на тот момент. К картам Авраам приложил статьи страноведческого характера. До 1624 года книга переиздавалась больше 40 раз на шести европейских языках общим тиражом около 7,3 тыс. экземпляров.В 1754 году обнародован указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Российской Империи первого банка – Дворянского. Он служил для предоставления займов представителям дворянского сословия.В 1787 году был основан русский город Екатеринослав, названный Григорием Потемкиным в честь Святой Екатерины. В 1796 – 1802 годах город назывался Новороссийск, в 1926 году был переименован в Днепропетровск - по названию реки, на которой стоит, и фамилии советского государственного деятеля Григория Петровского, который начинал здесь свой трудовой путь. 19 мая 2016 года Верховная Рада Украины в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в Днепр.В 1850 году американец Леви Страусс и эмигрант из Российской Империи Джейкоб Дэвис получили патент на штаны с металлическими заклепками на карманах – то есть на "рабочие комбинезоны без бретелей с карманами для ножа, денег и часов". Эта дата считается официальным днем рождения джинсов. Спустя время джинсы перестали быть рабочей одеждой, приобрели популярность по всему миру и навсегда вошли в моду.В 1991 году в СССР приняли закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, который снял ограничение с заграничных поездок. С этого дня страна открылась миру, а ее граждане получили возможность заглянуть за "железный занавес".Кто родилсяВ 1444 году родился итальянский художник и основоположник архитектуры Высокого Возрождения Донато Браманте. Его самой знаменитой работой является первый проект главного храма западного христианства – собора Святого Петра в Ватикане.В 1759 году родился английский и американский архитектор Уильям Торнтон, автор проекта здания Капитолия в Вашингтоне.В 1799 году родился французский писатель и классик мировой литературы Оноре де Бальзак. Именно благодаря его роману "Тридцатилетняя женщина" в мировую культуру вошло такое понятие как "бальзаковский возраст".20 мая 1818 года – дата рождения российского военного деятеля, инженер-генерала, руководителя инженерными работами в ходе обороны Севастополя во время Крымской войны Эдуарда Тотлебена.В 1891 году на свет появился русский и советский писатель, военный корреспондент Лев Никулин.В 1899 году родился художник-баталист, автор работ "Оборона Севастополя" и "Оборона Петрограда" Александр Дейнека.110 лет назад на свет появился Алексей Маресьев – советский летчик, Герой Советского Союза, прототип героя книги "Повесть о настоящем человеке".В 1925 родился советский и российский авиаконструктор, академик, Герой Социалистического Труда Алексей Туполев.В 1944 году в Шеффилде (Южная Англия) родился британский блюзовый и рок-певец, офицер ордена Британской империи Джо Кокер.Также 20 мая родились советский кинорежиссер, автор любимых советских кинокартин "Кортик" и "Бронзовая птица" Николай Калинин, народный артист РФ Игорь Васильев, советский и российский артист эстрады Роман Карцев, американская певица Шер, российские актеры Алексей Гуськов, Александр Дедюшко, Гоша Куценко, певцы Шура (Александр Медведев) и Наталья Подольская.

