Рейтинг@Mail.ru
Каковы риски по вирусу Эболы в России - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/kakovy-riski-po-virusu-eboly-v-rossii-1156160911.html
Каковы риски по вирусу Эболы в России
Каковы риски по вирусу Эболы в России - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Каковы риски по вирусу Эболы в России
Вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет. Об этом заявил академик Российской академии наук, заместитель... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T12:37
2026-05-20T12:37
эбола
вирусы
здоровье
геннадий онищенко
безопасность
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/60/1117416065_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_73f212d92e28229270d5f9984934f610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет. Об этом заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".По мнению академика, для минимизации рисков по вирусам в РФ необходимо запускать специальные программы."Не обязательно иметь промышленное изготовление вирусов, но, допустим высокопроработанные кандидаты вакцины нужно делать", – убежден он.ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что организация созывает чрезвычайный комитет в связи с угрожающими темпами распространения заболевания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с ЭболойВирусолог сравнил оспу обезьян с ЭболойРоссийские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/60/1117416065_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_acfba913d7656d1d415b816573acba58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эбола, вирусы, здоровье, геннадий онищенко, безопасность, новости, россия
Каковы риски по вирусу Эболы в России

Вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен – Онищенко

12:37 20.05.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийские медики разрабатывают вакцину. Архивное фото
Российские медики разрабатывают вакцину. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет. Об этом заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".

"Это не пандемия, но чрезвычайная ситуация общественного здравоохранения международного значения. В 2015 году выносы были в Европу из Соединенные Штатов Америки людьми, в основном – туристами. Поэтому сказать, что от Эболы произойдет пандемия, я не могу. Но вынос из очага, который сейчас начинает подниматься, если его сейчас не остановить, вероятен", – заявил Онищенко.

По мнению академика, для минимизации рисков по вирусам в РФ необходимо запускать специальные программы.
"Не обязательно иметь промышленное изготовление вирусов, но, допустим высокопроработанные кандидаты вакцины нужно делать", – убежден он.
ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что организация созывает чрезвычайный комитет в связи с угрожающими темпами распространения заболевания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой
Вирусолог сравнил оспу обезьян с Эболой
Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург
 
ЭболаВирусыЗдоровьеГеннадий ОнищенкоБезопасностьНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45В населенных пунктах Кубани обнаружили обломки БПЛА
12:37Каковы риски по вирусу Эболы в России
12:23Трое в тяжелом состоянии - Развожаев о состоянии пострадавших при ЧП в школе
12:10На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира
11:52ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу
11:47В Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФ
11:45Опрос ВТБ показал, сколько человек готовы пользоваться биометрией
11:35Центр Симферополя обесточен
11:25Крымчанин осквернил в сети символы воинской славы России
11:14В школе Севастополя рухнул балкон с детьми – пострадали 10 человек
11:05Удар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует Бастрыкин
10:55Что изменилось в порядке учета алиментов при назначении единого пособия
10:47Россия и Китай выступили с совместным заявлением по Украине и ЕС
10:36Путин рассказал о будущем поставок российских энергоносителей в Китай
10:25Китай продлил безвизовый режим для россиян
10:22Стихия обрушилась на Кубань: затоплены дворы и сошел оползень
10:12Миру грозит возврат к "закону джунглей" – Си Цзиньпин
10:10Севастопольцу грозит пять лет за прыжки по капотам чужих авто
10:02Как военный инженер поломал планы союзников: к 208-летию Тотлебена
09:54Стальной "капкан": в Симферополе спасатели МЧС помогли школьнику
Лента новостейМолния