Каковы риски по вирусу Эболы в России
2026-05-20T12:37
Вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет. Об этом заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"Это не пандемия, но чрезвычайная ситуация общественного здравоохранения международного значения. В 2015 году выносы были в Европу из Соединенные Штатов Америки людьми, в основном – туристами. Поэтому сказать, что от Эболы произойдет пандемия, я не могу. Но вынос из очага, который сейчас начинает подниматься, если его сейчас не остановить, вероятен", – заявил Онищенко.
По мнению академика, для минимизации рисков по вирусам в РФ необходимо запускать специальные программы.
"Не обязательно иметь промышленное изготовление вирусов, но, допустим высокопроработанные кандидаты вакцины нужно делать", – убежден он.
ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой Эболы
в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Рисков распространения
Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что организация созывает чрезвычайный комитет в связи с угрожающими темпами распространения заболевания.
