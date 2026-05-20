https://crimea.ria.ru/20260520/kakovy-riski-po-virusu-eboly-v-rossii-1156160911.html

Каковы риски по вирусу Эболы в России

Каковы риски по вирусу Эболы в России - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Каковы риски по вирусу Эболы в России

Вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет. Об этом заявил академик Российской академии наук, заместитель... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T12:37

2026-05-20T12:37

2026-05-20T12:37

эбола

вирусы

здоровье

геннадий онищенко

безопасность

новости

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/60/1117416065_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_73f212d92e28229270d5f9984934f610.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет. Об этом заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".По мнению академика, для минимизации рисков по вирусам в РФ необходимо запускать специальные программы."Не обязательно иметь промышленное изготовление вирусов, но, допустим высокопроработанные кандидаты вакцины нужно делать", – убежден он.ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что организация созывает чрезвычайный комитет в связи с угрожающими темпами распространения заболевания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с ЭболойВирусолог сравнил оспу обезьян с ЭболойРоссийские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эбола, вирусы, здоровье, геннадий онищенко, безопасность, новости, россия