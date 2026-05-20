Какие специальности в колледжах выбирают выпускники в Крыму

2026-05-20T20:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Среднее профессиональное обучение (СПО) выбирает большое количество молодых людей после окончания школы. Очень востребованы специальности сферы туризма и гостеприимства, а также дизайна, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук.По словам гостьи студии, имея диплом о профессиональном образовании, выпускники колледжей могут продолжить обучение в высшей школе, но, самое главное, они рано выходят на рынок труда, параллельно получая высшее образование."Сегодня не секрет, что те, кто пришел из СПО в ВУЗ - фактически уже готовые специалисты, им гораздо легче адаптироваться в высшей школе, чем те, которые приходят после 11 класса", - подчеркнула собеседница.По опыту прошлого года, директор Романовского колледжа и в этом году предположила высокий спрос на профессию графического дизайнера и дизайнера по отраслям.Мария Пальчук также поделилась, что с 1 сентября на базе колледжа стартует набор на подготовку по специальности "эксплуатация беспилотных летательных аппаратов".Традиционно весьма популярны в колледже специальности турсферы и гостеприимства – администратор, официант, бармен, агент по организации туризма, экскурсовод и т.д. Очень широкий спектр специалистов готовит колледж и позволяет его выпускникам быть мобильным на рынке труда, подчеркнула гостья эфира."Направления востребованы, качество подготовки на самом высоком уровне - очень сильные специалисты. И, говоря о трудоустройстве, профессионалитет позволил нам сократить образовательные программы на один месяц. Потому что работодатели сегодня им диктуют условия. Они говорят- поздно выходить в июле на рынок труда. Пожалуйста, раньше нужно, особенно для нашего региона! Поэтому первый выпуск "Туризм и гостеприимство" у нас будет не 30 июня, а 30 мая, так как начинается высокий сезон, и востребованность наших кадров возрастает", - уточнила она.По статистике прошлого года, подытожила Мария Пальчук, 95% выпускников колледжа успешно трудоустроились.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии смогут получить выпускники девятых классов без аттестатаВ Крыму популярность среднего профобразования выросла на 25%Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах

