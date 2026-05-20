https://crimea.ria.ru/20260520/kak-voennyy-inzhener-totleben-polomal-plany-soyuznikov-1128826057.html

Как военный инженер поломал планы союзников: к 208-летию Тотлебена

Как военный инженер поломал планы союзников: к 208-летию Тотлебена - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Как военный инженер поломал планы союзников: к 208-летию Тотлебена

Тотлебен Эдуард Иванович родился 20 мая 1818 года в Митаве (Латвия) в купеческой семье. Учился в инженерном училище в Санкт-Петербурге, служил в Рижской... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T10:02

2026-05-20T10:02

2026-05-20T10:02

эксклюзивы риа новости крым

авторы

эдуард тотлебен

крымская война

крым в истории: секреты, факты, фото

севастополь

история

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128824582_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_0cfd4c9107d82252694d10bddc91486e.jpg

Тотлебен Эдуард Иванович родился 20 мая 1818 года в Митаве (Латвия) в купеческой семье. Учился в инженерном училище в Санкт-Петербурге, служил в Рижской инженерной команде, затем в учебном саперном батальоне. Участник нескольких кавказских военных экспедиций. Во время Крымской войны руководил сооружением защитных укреплений. Создал проекты создания и укрепления ряда фортов: в Керчи, Киеве, Кронштадте, устье Невы и т.д. Считался одним из лучших военных инженеров ХIХ века.В 1879 г. получил титул графа, был генерал-губернатором в Одессе. Умер 19 июня 1884 года в Баден-Зодене (Германия). Был по личному повелению императора Александра III похоронен на Братском кладбище в Севастополе.Именно Крым стал для талантливого инженера местом, где были впервые испытаны оригинальные задумки и применены смелые решения. В день рождения выдающегося военного инженера РИА Новости Крым вспомнили о нескольких эпизодах из жизни Тотлебена.Без Тотлебена мы бы вовсе пропалиБританские генералы и их союзники считали, что военная кампания 1854 года будет решительной и быстрой. Натиск, наступление — и вот взят важнейший город на Крымском полуострове. И у них могло получиться. Планы ведь строились не только на уверенности в своих силах. Разведка принесла обнадеживающие сведения: Севастополь не был укреплен. Был практически беззащитным.Военного инженера Эдуарда Ивановича Тотлебена в Севастополь прислали "на усиление". До того, как начались боевые действия, он успел проинспектировать то, что считалось оборонительными сооружениями Севастополя. И сделал вывод: защиты нет, имеются лишь "фортификационные намеки".Командующий войсками князь Меншиков вообще считал прибытие военного инженера излишеством. По его мнению, вражеские войска вряд ли стали бы высаживаться осенью в Крыму. Князь даже приказал Тотлебену отдохнуть — и отправляться восвояси. К счастью, тот добрался до Корнилова. Адмирал оставил инженера при штабе. И не прогадал: тот усилил Севастополь так, что "быстрой войны" не получилось, а началась долгая осада.Спасти СевастопольДопустили Тотлебена к работам по укреплению обороны города только после высадки союзников. Времени было очень мало, полноценные укрепления возвести невозможно. Инженер решил использовать то, что уже было. Оборонительная линия опиралась на уже имеющиеся укрепления. Там выставлялась сильная артиллерия. Пункты соединялись траншеями и прикрытиями и между ними стояли дополнительные батареи. Днем и ночью, без перерыва, велось сооружение оборонительной линии."Потемкинские деревни" ТотлебенаСамым слабым местом Севастополя была Северная сторона. Там стояло всего двенадцать орудий, рассредоточенных на большом расстоянии, и закрыть город они не могли. А атака могла случиться в любой день...Эдуард Тотлебен получил 1,2 тысячи матросов, а также саперов и солдат из нескольких подразделений. И они на Северной стороне возвели две батареи — с шестью и восемью орудиями. Позиции соединялись с Северным укреплением. Еще одна батарея появилась рядом с ним. Не все орудия располагались в выгодной позиции, не все даже могли стрелять. Но издалека укрепления производили впечатление неприступных.И союзники, решив, что штурмовать позиции себе дороже, пошли в обход. Мимо виноградников, в предгорья. Марш по пересеченной местности, где трудно было найти воду, у англичан и французов занял несколько дней. За это время позиции на Северной стороне были укреплены. А вот закончившие обход Севастополя союзники, уткнулись в сложную линию обороны, которую Тотлебен закончил ранее.Подвиг при Инкермане24 октября 1854 года состоялось сражение у Инкермана. Оно началось с успешного наступления, но затем на помощь почти разгромленным британцам пришли французы, и оттеснили русские части.Тотлебен тогда находился как раз на передовой. Солдаты отступали — и группа, в которой находился инженер, вышла на дорогу, где перед препятствием остановилась артиллерия. К ней уже стремились англичане. Тотлебен принял команду находившейся рядом ротой Углицкого полка и послал донесение с просьбой о помощи.Кстати, за этот подвиг награды Тотлебен не получил, хотя командир одного из полков, чьи солдаты участвовали в стычке, ходатайствовал за инженера.Нахимов посылал вареньеВ Севастополе Эдуард Тотлебен, не дававший пощады в работе ни другим, ни себе, очень ярко ощутил, насколько окружающие ценят его труды. В январе 1855 года инженер слег. Сказалось напряжение, в котором он пребывал все это время. И все-таки в одном из своих писем отмечал, что прошедший год был для него счастливый: "достиг на служебном поприще успехов, которых, может быть, не удалось бы заслужить и в десять лет".К постели больного было самое настоящее паломничество. Приходили товарищи, один врач сменялся другим. Каждый день Тотлебена навещали князь Меншиков и генерал Сакен. А Нахимов, который в то время тоже заболел, ежедневно посылал инженеру варенье, мягкие подушки и прочие приятные мелочи.Факты- Тотлебен страдал от болезни сердца. Она помешала ему закончить обучение в военном инженерном училище. Закончить курс он пытался несколько раз, возвращаясь для этого в Петербург. Но сырой климат столицы вызывал обострение заболевания. В конце концов, он был окончательно отчислен из училища, получил назначение на службу в Рижскую крепостную команду.- Эдуард Иванович в 1841 году познакомился с одноклассником младшего брата по Главному инженерному училищу. Звали того... Федор Михайлович Достоевский. Короткое знакомство дало возможность Достоевскому через 15 лет, когда он отбыл на каторгу и служил солдатом, обратиться к генералу и герою обороны Севастополя Тотлебену с просьбой. Федор Михайлович хлопотал о чине прапорщика, что позволило бы ему выйти в отставку. По протекции военного инженера этот чин Достоевский получил.- Получив статус графа, Эдуард Тотлебен выбрал девиз для своего герба. С немецкого он переводился так: "Верен не на жизнь, а на смерть".Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости- Благодаря Тотлебену была взята крепость Плевна во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. После трех неудачных штурмов к крепости был вызван знаменитый военный инженер. Он построил новые укрепления, усилил позиции войск, скорректировал управление артиллерией. Благодаря этому Плевна была взята.Награды другимВсе, кто знал Эдуарда Тотлебена, отмечали: он спокойно воспринимал, если его "обходили" каким-либо поощрением. Но требовал этого для своих отличившихся подчиненных.Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан12 пудов пороха для французовВ Севастополе Тотлебен на новый уровень поднял искусство минной войны. Вражеские саперы искали возможность заложить мины на российских позициях. Инженер это предвидел, лично осматривал укрепления. На 4-м бастионе приказал вывести круговую галерею со слуховыми рукавами.И в январе 1855 года там услышали копошенье неприятельского минера. Тотлебен велел приготовить для него бомбу с 12 пудами пороха. И через четыре дня, когда вражеский сапер подкопал свою подземную галерею ближе к позиции, "сюрприз" был взорван. Французов это ошеломило настолько, что они сами отошли подальше. А Тотлебен... прошел вперед и захватил французский участок минной галереи. Пригодится.КстатиДвадцать лет возводилось одно из "детищ" Эдуарда Тотлебена: крепость Керчь. Началось строительство в 1857 году. Тотлебен и проектировал крепость, и следил за работами. Это было сложнейшее оборонительное сооружение с сетью подземных галерей. Одна из них тянется на 600 метров, соединяя береговые батареи и цитадель. Император Александр II, трижды инспектировавший стройку, повелел цитадель крепости назвать в честь инженера - "Тотлебен".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260409/neslomlennyy-dukh-kak-oboronyali-sevastopol-v-gody-krymskoy-voyny-1155015054.html

https://crimea.ria.ru/20251210/reshayuschee-srazhenie-kak-russkie-voyska-vzyali-plevnu-v-voyne-s-turtsiey-1151532471.html

https://crimea.ria.ru/20250618/zaschitniki-zemli-russkoy-geroicheskaya-oborona-malakhova-kurgana-1147192915.html

https://crimea.ria.ru/20251201/poslednyaya-bitva-parusnykh-flotov-kak-nakhimov-razbil-turok-pri-sinope-1151314457.html

https://crimea.ria.ru/20250731/kak-volontery-pomogayut-sokhranit-istoricheskoe-nasledi-kreposti-kerch-1148380073.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

авторы, эдуард тотлебен, крымская война, крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, история, крым