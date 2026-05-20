Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ
2026-05-20T21:12
Мошенники предлагают школьникам купить ответы по ОГЭ и ЕГЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым.
Практически ежегодно мошенники активизируются перед сдачей школьниками экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, предлагая ученикам купить ответы, "слитые" в интернет. Как избежать обмана, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.
"Родителям нужно поговорить с детьми. Рассказать, что к ОГЭ и ЕГЭ надо готовиться честно. Не пытаться купить в Интернете какие-то "сливы"", - подчеркнул он.
По словам специалиста, действительно раньше ходила "легенда", что, если во Владивостоке ЕГЭ уже началось, то пока дойдет до Крыма, успеют конверты с ответами поснимать. Сейчас это сведено к минимуму - для каждого региона разработаны разные здания и разные конверты.
Также по мнению Серегина, организациям, занимающимся повышением гамотности населения по темам мошенничества, следует не просто предупреждать о данной схеме, но и приводить в пример конкретные случаи.
"Мошенническая схема известна, и о ней нужно рассказывать. Не просто "не верьте никому", а конкретные случаи. Эксцесс-истории о том, что предотвращено мошенничество, лучше "заходят". В том числе в качестве элемента повышения осведомленности. То есть вы знаете историю, вы можете себе визуализировать, вы понимаете этого ребенка, который сидит и не хочет учить ЕГЭ, а хочет, условно, сидеть в Robloxе (популярная компьютерная игра - ред.). И тогда это лучше работает", - пояснил спикер.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, за минувшую неделю 27 крымчан отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей
