Рейтинг@Mail.ru
Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/kak-moshenniki-obmanyvayut-shkolnikov-pered-oge-i-ege-1156163487.html
Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ
Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ
Практически ежегодно мошенники активизируются перед сдачей школьниками экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, предлагая ученикам купить ответы, "слитые" в интернет. Как избежать... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T21:12
2026-05-20T21:12
огэ
егэ
мошенничество
школа
экзамены
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122892698_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_21230d9ba8f17faf5858b0cede3ea425.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Практически ежегодно мошенники активизируются перед сдачей школьниками экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, предлагая ученикам купить ответы, "слитые" в интернет. Как избежать обмана, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин."Родителям нужно поговорить с детьми. Рассказать, что к ОГЭ и ЕГЭ надо готовиться честно. Не пытаться купить в Интернете какие-то "сливы"", - подчеркнул он.Также по мнению Серегина, организациям, занимающимся повышением гамотности населения по темам мошенничества, следует не просто предупреждать о данной схеме, но и приводить в пример конкретные случаи."Мошенническая схема известна, и о ней нужно рассказывать. Не просто "не верьте никому", а конкретные случаи. Эксцесс-истории о том, что предотвращено мошенничество, лучше "заходят". В том числе в качестве элемента повышения осведомленности. То есть вы знаете историю, вы можете себе визуализировать, вы понимаете этого ребенка, который сидит и не хочет учить ЕГЭ, а хочет, условно, сидеть в Robloxе (популярная компьютерная игра - ред.). И тогда это лучше работает", - пояснил спикер.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, за минувшую неделю 27 крымчан отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людейЭксперты предупреждают о новом витке мошенничеств с использованием детейВ Севастополе абитуриентам разрешили не сдавать ЕГЭ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122892698_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_0fc4fe9bfb07ce321084e6277b43b5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
огэ, егэ, мошенничество, школа, экзамены, мнения
Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ

Мошенники предлагают школьникам купить ответы по ОГЭ и ЕГЭ

21:12 20.05.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТренировочный ЕГЭ по английскому языку
Тренировочный ЕГЭ по английскому языку - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Практически ежегодно мошенники активизируются перед сдачей школьниками экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, предлагая ученикам купить ответы, "слитые" в интернет. Как избежать обмана, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.
"Родителям нужно поговорить с детьми. Рассказать, что к ОГЭ и ЕГЭ надо готовиться честно. Не пытаться купить в Интернете какие-то "сливы"", - подчеркнул он.
По словам специалиста, действительно раньше ходила "легенда", что, если во Владивостоке ЕГЭ уже началось, то пока дойдет до Крыма, успеют конверты с ответами поснимать. Сейчас это сведено к минимуму - для каждого региона разработаны разные здания и разные конверты.
Также по мнению Серегина, организациям, занимающимся повышением гамотности населения по темам мошенничества, следует не просто предупреждать о данной схеме, но и приводить в пример конкретные случаи.
"Мошенническая схема известна, и о ней нужно рассказывать. Не просто "не верьте никому", а конкретные случаи. Эксцесс-истории о том, что предотвращено мошенничество, лучше "заходят". В том числе в качестве элемента повышения осведомленности. То есть вы знаете историю, вы можете себе визуализировать, вы понимаете этого ребенка, который сидит и не хочет учить ЕГЭ, а хочет, условно, сидеть в Robloxе (популярная компьютерная игра - ред.). И тогда это лучше работает", - пояснил спикер.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, за минувшую неделю 27 крымчан отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей
Эксперты предупреждают о новом витке мошенничеств с использованием детей
В Севастополе абитуриентам разрешили не сдавать ЕГЭ
 
ОГЭЕГЭМошенничествоШколаЭкзаменыМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Обрушение балкона в школе Севастополя и визит Путина в Китай – главное
22:07В Крыму снимут новый фильм про человека-амфибию
21:42Новый маршрут запустили между Симферополем и Форосом
21:12Как мошенники обманывают школьников перед ОГЭ и ЕГЭ
20:45Какие специальности в колледжах выбирают выпускники в Крыму
20:22В России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек
20:02Резкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнее
19:49В Симферополе продлили перекрытие нескольких улиц на три недели
19:39Белорусские военные отработали получение боеприпасов для "Искандер-М"
19:26Протокол "смерть монарха": в Британии компьютерная ошибка похоронила Карла III
19:18Подрядчик должен ускорить реконструкцию набережной Коктебеля - Гоцанюк
19:09Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию
18:59В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году
18:47На Кубани усилят безопасность в отелях и на транспорте
18:36Жестокое убийство женщины в Москве: задержан один из соучастников
18:29ЧП в школе Севастополя: Лантратова обратилась к Развожаеву
18:15Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катера
18:02"Нас ранило в один день": в Крыму соседи стали боевыми товарищами
17:41ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае
17:34В Следкоме назвали предварительную причину ЧП в школе Севастополя
Лента новостейМолния