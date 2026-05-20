Интерес к рефинансированию кредитов в Крыму вырос в 14 раз в 2026 году
2026-05-20T16:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Количество договоров на цели рефинансирования, заключенных в жителями Крыма и Севастополя с начала 2026 года, в 14,2 раза превысило показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает Сбер.
Значительно вырос и объем рефинансирования. Если в январе-апреле 2025 года жители полуострова получили кредиты на рефинансирование в объеме 34,4 миллиона рублей, то за 4 месяца текущего года объем таких кредитов достиг 665,3 миллиона рублей.
По оценке управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова, крымчане и севастопольцы стали чаще рефинансировать кредиты для оптимизации нагрузки на личный бюджет.
"По сравнению с прошлым годом объем таких операций вырос в 19 раз, и эта динамика в текущем году сохраняется, причем жители полуострова – одни из самых активных пользователей услуги на Юге России. Такой интерес во многом связан со стремлением людей к повышению уровня финансовой грамотности и более взвешенному подходу к управлению бюджетом. Вместе с тем, мы всегда призываем подходить к использованию любого финансового инструмента осознанно. Прежде чем принять решение, важно тщательно взвесить все плюсы и минусы", - привели в Сбере слова Подсвирова.
В банке добавили, что с января по апрель 2026 года жители полуострова также получили потребительские кредиты в Сбере на общую сумму 3,1 миллиарда рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 6,5 раз.
