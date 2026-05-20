Рейтинг@Mail.ru
Гений инженерной мысли – инфографика к 208-летию Тотлебена - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260520/geniy-inzhenernoy-mysli--infografika-k-208-letiyu-totlebena-1156172469.html
Гений инженерной мысли – инфографика к 208-летию Тотлебена
Гений инженерной мысли – инфографика к 208-летию Тотлебена - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Гений инженерной мысли – инфографика к 208-летию Тотлебена
Самый замечательный инженер XIX века по мнению известного бельгийского фортификатора Бриальмона, руководитель инженерными работами при обороне Севастополя в... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T16:35
2026-05-20T16:35
инфографика
новости
эдуард тотлебен
история
крым
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128825075_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_38a8acce325a7984cb3b6b4286afe873.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Самый замечательный инженер XIX века по мнению известного бельгийского фортификатора Бриальмона, руководитель инженерными работами при обороне Севастополя в Крымскую войну и при осаде Плевны в русско-турецкую 1877–1878 годов – русский инженер-генерал Эдуард Тотлебен родился в этот день 208 лет назад.Тот, без которого все "просто бы пропали" – так говорил о нем адмирал Павел Нахимов в связи с севастопольскими событиями.Под непосредственным руководством Тотлебена велось беспрецедентное строительство штатных укреплений обороны города. На глазах у многотысячной армии врага он возводил оборонительную линию на всех направлениях и всеми возможными средствами. Именно эти неимоверные усилия позволили приостановить напор неприятеля.В честь выдающегося военного инженера в 1909 году на Историческом бульваре Севастополя установлен памятник. В годовщину со дня рождения Эдуарда Ивановича Тотбелена – интересные факты его биографии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как военный инженер поломал планы союзников: к 208-летию ТотлебенаРешающее сражение: как русские войска взяли Плевну в войне с ТурциейКрымская война стала прототипом спецоперации для России и мира – мнение
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128825075_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_ac5c6a90d818b4d1fca15c44f691fe23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, эдуард тотлебен, история, крым, общество, инфографика
Гений инженерной мысли – инфографика к 208-летию Тотлебена

Инфографика РИА Новости Крым к годовщине со дня рождения военного инженера Тотлебена

16:35 20.05.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Самый замечательный инженер XIX века по мнению известного бельгийского фортификатора Бриальмона, руководитель инженерными работами при обороне Севастополя в Крымскую войну и при осаде Плевны в русско-турецкую 1877–1878 годов – русский инженер-генерал Эдуард Тотлебен родился в этот день 208 лет назад.
Тот, без которого все "просто бы пропали" – так говорил о нем адмирал Павел Нахимов в связи с севастопольскими событиями.
Под непосредственным руководством Тотлебена велось беспрецедентное строительство штатных укреплений обороны города. На глазах у многотысячной армии врага он возводил оборонительную линию на всех направлениях и всеми возможными средствами. Именно эти неимоверные усилия позволили приостановить напор неприятеля.

"За день сделали то, что не смогли сделать за год" – так отметил работу Тотлебена адмирал Владимир Корнилов.

В честь выдающегося военного инженера в 1909 году на Историческом бульваре Севастополя установлен памятник. В годовщину со дня рождения Эдуарда Ивановича Тотбелена – интересные факты его биографии – в инфографике РИА Новости Крым.
Эдуард ТотлебенЭдуард Тотлебен
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как военный инженер поломал планы союзников: к 208-летию Тотлебена
Решающее сражение: как русские войска взяли Плевну в войне с Турцией
Крымская война стала прототипом спецоперации для России и мира – мнение
 
ИнфографикаНовостиЭдуард ТотлебенИсторияКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катера
18:02"Нас ранило в один день": в Крыму соседи стали боевыми товарищами
17:41ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае
17:34В Следкоме назвали предварительную причину ЧП в школе Севастополя
17:31В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики
17:22Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе
17:15Температура в Москве побила 130-летний рекорд
17:05Воля к жизни: хрестоматийная судьба Алексея Маресьева
16:53Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье
16:44Когда в Севастополе откроют движение на улице Адмирала Октябрьского
16:35Гений инженерной мысли – инфографика к 208-летию Тотлебена
16:25Мужчина ранен при атаке дрона на многоэтажку в Ростове
16:19Крымские электрички переходят на летний график движения
16:16Интерес к рефинансированию кредитов в Крыму вырос в 14 раз в 2026 году
16:13Армия России "Ланцетом" уничтожила безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма
15:57Двое пострадавших при ЧП в школе Севастополя находятся в реанимации
15:45Крым достиг пика социально-экономического роста – Константинов
15:29В Крыму девять сел остались без света
15:10Оперслужбы Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за риска подтоплений
15:01Пассажирский поезд сошел с рельсов под Саратовом
Лента новостейМолния