Двое пострадавших при ЧП в школе Севастополя находятся в реанимации - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Двое пострадавших при ЧП в школе Севастополя находятся в реанимации
Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после встречи с родителями и врачами.Еще один мальчик, по данным губернатора, уже прооперирован и находится в палате. Еще двоим детям врачи будут оказывать хирургическую помощь. Остальные пострадали в меньшей степени и находятся в обычных палатах.По его словам, при необходимости будет организован медицинский борт для перевода детей в ведущие федеральные центры. Пока экстренной нужды в этом нет. ЧП произошло в среду, около 11 утра, в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. Пострадали, по последним данным, 9 подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, на месте работают правоохранители. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Двое пострадавших при ЧП в школе Севастополя находятся в реанимации

15:57 20.05.2026 (обновлено: 15:58 20.05.2026)
 
© Telegram Михаил Развожаев
Михаил Развожаев навести в больнице пострадавших школьников
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после встречи с родителями и врачами.

"Самое большое переживание сейчас – за двух наших школьников, которые находятся в реанимации. Им оказывают всю необходимую помощь наши врачи. Кроме того, больница на связи с нашими федеральными медицинскими центрами в режиме телемедицины. Команда медиков делает все, чтобы как можно быстрее их стабилизировать", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.

Еще один мальчик, по данным губернатора, уже прооперирован и находится в палате. Еще двоим детям врачи будут оказывать хирургическую помощь. Остальные пострадали в меньшей степени и находятся в обычных палатах.
"Они приходят в себя, общаются с родителями, уже даже пообедали. Конечно, у всех шок, но они под постоянным присмотром", – проинформировал Развожаев.
Михаил Развожаев навести в больнице пострадавших школьников
По его словам, при необходимости будет организован медицинский борт для перевода детей в ведущие федеральные центры. Пока экстренной нужды в этом нет.
ЧП произошло в среду, около 11 утра, в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. Пострадали, по последним данным, 9 подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, на месте работают правоохранители.
