Двое пострадавших при ЧП в школе Севастополя находятся в реанимации

2026-05-20T15:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после встречи с родителями и врачами.Еще один мальчик, по данным губернатора, уже прооперирован и находится в палате. Еще двоим детям врачи будут оказывать хирургическую помощь. Остальные пострадали в меньшей степени и находятся в обычных палатах.По его словам, при необходимости будет организован медицинский борт для перевода детей в ведущие федеральные центры. Пока экстренной нужды в этом нет. ЧП произошло в среду, около 11 утра, в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. Пострадали, по последним данным, 9 подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, на месте работают правоохранители.

крым, срочные новости крыма, севастополь, новости севастополя, происшествия, чп в школе №13 севастополя, михаил развожаев