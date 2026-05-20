https://crimea.ria.ru/20260520/dva-cheloveka-raneny-pri-nalete-dronov-na-stavropole-1156178427.html
Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье
Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье
Два сотрудника промышленных предприятий ранены при атаке украинских дронов на промзону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T16:53
2026-05-20T16:53
2026-05-20T16:53
ставропольский край
владимир владимиров
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_67b044d859dfea8b3d8183cdfea2693c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Два сотрудника промышленных предприятий ранены при атаке украинских дронов на промзону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно, второй госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.Ранее Владимиров сообщал, что обломки украинского беспилотника упали на территории детского сада и кладбище в Ставрополе. Дети и педагоги переведены в безопасное место, вторую смену в школах края перевели на дистант.В Нижегородской области из-за атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина ранен при атаке дрона на многоэтажку в РостовеНад Крымом отработала ПВОВ населенных пунктах Кубани обнаружили обломки БПЛА
ставропольский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_4527986f0b8ff5d11e0e34e2c6f23c66.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье
В Ставропольском крае при атаке ВСУ пострадали два сотрудника промышленных предприятий