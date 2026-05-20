Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/dva-cheloveka-raneny-pri-nalete-dronov-na-stavropole-1156178427.html
Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье
Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье
Два сотрудника промышленных предприятий ранены при атаке украинских дронов на промзону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T16:53
2026-05-20T16:53
ставропольский край
владимир владимиров
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_67b044d859dfea8b3d8183cdfea2693c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Два сотрудника промышленных предприятий ранены при атаке украинских дронов на промзону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно, второй госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.Ранее Владимиров сообщал, что обломки украинского беспилотника упали на территории детского сада и кладбище в Ставрополе. Дети и педагоги переведены в безопасное место, вторую смену в школах края перевели на дистант.В Нижегородской области из-за атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина ранен при атаке дрона на многоэтажку в РостовеНад Крымом отработала ПВОВ населенных пунктах Кубани обнаружили обломки БПЛА
ставропольский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_4527986f0b8ff5d11e0e34e2c6f23c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставропольский край, владимир владимиров, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье

В Ставропольском крае при атаке ВСУ пострадали два сотрудника промышленных предприятий

16:53 20.05.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Два сотрудника промышленных предприятий ранены при атаке украинских дронов на промзону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Основная часть БПЛА направлялась в сторону Невинномысска. В результате налета пострадали два человека - сотрудники предприятий промзоны", - написал он в МАКС.
Один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно, второй госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.
Ранее Владимиров сообщал, что обломки украинского беспилотника упали на территории детского сада и кладбище в Ставрополе. Дети и педагоги переведены в безопасное место, вторую смену в школах края перевели на дистант.
В Нижегородской области из-за атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мужчина ранен при атаке дрона на многоэтажку в Ростове
Над Крымом отработала ПВО
В населенных пунктах Кубани обнаружили обломки БПЛА
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катера
18:02"Нас ранило в один день": в Крыму соседи стали боевыми товарищами
17:41ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае
17:34В Следкоме назвали предварительную причину ЧП в школе Севастополя
17:31В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики
17:22Новости Севастополя: Бастрыкин требует доклад после обрушения балкона в школе
17:15Температура в Москве побила 130-летний рекорд
17:05Воля к жизни: хрестоматийная судьба Алексея Маресьева
16:53Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье
16:44Когда в Севастополе откроют движение на улице Адмирала Октябрьского
16:35Гений инженерной мысли – инфографика к 208-летию Тотлебена
16:25Мужчина ранен при атаке дрона на многоэтажку в Ростове
16:19Крымские электрички переходят на летний график движения
16:16Интерес к рефинансированию кредитов в Крыму вырос в 14 раз в 2026 году
16:13Армия России "Ланцетом" уничтожила безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма
15:57Двое пострадавших при ЧП в школе Севастополя находятся в реанимации
15:45Крым достиг пика социально-экономического роста – Константинов
15:29В Крыму девять сел остались без света
15:10Оперслужбы Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за риска подтоплений
15:01Пассажирский поезд сошел с рельсов под Саратовом
Лента новостейМолния