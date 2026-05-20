https://crimea.ria.ru/20260520/dva-cheloveka-raneny-pri-nalete-dronov-na-stavropole-1156178427.html

Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье

Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Два человека ранены при налете дронов на Ставрополье

Два сотрудника промышленных предприятий ранены при атаке украинских дронов на промзону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T16:53

2026-05-20T16:53

2026-05-20T16:53

ставропольский край

владимир владимиров

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_67b044d859dfea8b3d8183cdfea2693c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Два сотрудника промышленных предприятий ранены при атаке украинских дронов на промзону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно, второй госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.Ранее Владимиров сообщал, что обломки украинского беспилотника упали на территории детского сада и кладбище в Ставрополе. Дети и педагоги переведены в безопасное место, вторую смену в школах края перевели на дистант.В Нижегородской области из-за атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина ранен при атаке дрона на многоэтажку в РостовеНад Крымом отработала ПВОВ населенных пунктах Кубани обнаружили обломки БПЛА

ставропольский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, владимир владимиров, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости