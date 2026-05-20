Что изменилось в порядке учета алиментов при назначении единого пособия

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. С 1 марта изменился порядок учета алиментов при оценке доходов семей, обращающихся за назначением единого пособия на детей до 17 лет. Изменения касаются разведенных родителей, которые не определили по суду алименты на ребенка. Об этом сообщила на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель управляющего Отделением Социального фонда РФ по Республике Крым Татьяна Сапронова."С 1 марта 2026 года минимальный размер алиментов, если они не установлены судом или нотариальным соглашением, привязан к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе, которую определяет Росстат", - сказала Татьяна Сапронова.Ранее расчет шел исходя из минимальной зарплаты в регионе.По ее словам, пропорции расчета остаются прежними: 1/4 размера среднемесячной зарплаты на одного ребенка, 1/3 - на двух, 1/2 - на троих и более детей.Также по новым правилам условная сумма алиментов рассчитывается исходя из размера среднемесячной номинальной заработной платы в регионе за 2024 год, а уже с июня 2026 года в расчет будут идти окончательные данные Росстата за 2025 год. Более подробную информацию о среднемесячной номинальной заработной плате можно узнать на официальном сайте статистики России, добавила Сапронова.Ранее Сапронова сообщила, что отделение Социального фонда России по Крыму выплачивает единое пособие более 80 тысячам родителей, и порядка 3 600 тысяч беременным женщинам. Мера государственной поддержки предназначена для семей с детьми в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на медицинский учет на ранних сроках, то есть до 12 недель. Оформить выплату можно будет онлайн через портал Госуслуг, лично через клиентскую службу Отделения СФР или МФЦ по месту жительства.

