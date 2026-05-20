ЧП в школе Севастополя: Лантратова обратилась к Развожаеву
18:29 20.05.2026 (обновлено: 18:31 20.05.2026)
 
© РИА Новости КрымОбстановка на месте ЧП в севастопольской школе №13 (п. Кача), где обрушился балкон и пострадали дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в связи с ЧП в качинской школе. Сообщение она опубликовала в своем канале в МАКС.

"Нужно до конца разобраться, почему балкон рухнул. Каждый ребенок должен учиться в безопасных условиях, и мы обязаны это обеспечить", - написала Лантратова.

Она попросила губернатора оказать ребятам и их семьям полную поддержку — медицинскую и психологическую.
Лантратова отметила, что также направила обращения прокурору города Андрею Шевцову с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности.
"На связи с уполномоченным по правам человека в Севастополе Павлом Буцай. Он взял дело на личный контроль. Встретится с родителями и поможет решить все вопросы. Будем помогать, чем возможно: лечением, психологической поддержкой", - добавила Лантратова.

ЧП в школе №13

ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. По последним данным, пострадали девять подростков. Все они - выпускники школы. На месте работают правоохранители. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту случившегося.
Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.
