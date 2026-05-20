ЧП в школе Севастополя: Лантратова обратилась к Развожаеву

2026-05-20T18:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в связи с ЧП в качинской школе. Сообщение она опубликовала в своем канале в МАКС.Она попросила губернатора оказать ребятам и их семьям полную поддержку — медицинскую и психологическую.Лантратова отметила, что также направила обращения прокурору города Андрею Шевцову с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности.ЧП в школе №13ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. По последним данным, пострадали девять подростков. Все они - выпускники школы. На месте работают правоохранители. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту случившегося.Двое пострадавших при обрушении школьного балкона в Севастополе находятся в реанимации, еще один ребенок прооперирован, остальные – в обычных палатах, сообщал ранее губернатор региона Михаил Развожаев.Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.

