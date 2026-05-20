https://crimea.ria.ru/20260520/chp-v-shkole-sevastopolya---chto-izvestno-o-proisshestvii-k-etomu-chasu-1156159387.html

ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу

ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу - РИА Новости Крым, 20.05.2026

ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу

Прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона школы № 13 в Севастополе, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба надзорного РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T11:52

2026-05-20T11:52

2026-05-20T12:14

срочные новости крыма

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

происшествия

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156159108_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_687765dea5db0ebfd0cae4e24ee43633.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона школы № 13 в Севастополе, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.ЧП произошло в среду на 2-м этаже школы. По предварительной информации, пострадали 10 детей, которые вышли на балкон для фотографирования. Пострадавших детей сейчас транспортируют в больницу с различными травмами.Губернатор региона Михаил Развожаев заверил, что будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств ЧП. Следком возбудил уголовное дело, на место направлены следователи. В севастопольской школе № 13 год назад был сделан ремонт, сообщал ранее Депобраз города. По президентской программе отремонтировали основное здание, мастерские, тир и столовую. Полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, привели в порядок все помещения, в классах поставили кондиционеры, закупили оборудование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, происшествия, дети