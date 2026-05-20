ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу - РИА Новости Крым, 20.05.2026
ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу
ЧП в школе Севастополя - что известно о происшествии к этому часу
2026-05-20T11:52
2026-05-20T12:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона школы № 13 в Севастополе, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.ЧП произошло в среду на 2-м этаже школы. По предварительной информации, пострадали 10 детей, которые вышли на балкон для фотографирования. Пострадавших детей сейчас транспортируют в больницу с различными травмами.Губернатор региона Михаил Развожаев заверил, что будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств ЧП. Следком возбудил уголовное дело, на место направлены следователи. В севастопольской школе № 13 год назад был сделан ремонт, сообщал ранее Депобраз города. По президентской программе отремонтировали основное здание, мастерские, тир и столовую. Полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, привели в порядок все помещения, в классах поставили кондиционеры, закупили оборудование.
11:52 20.05.2026 (обновлено: 12:14 20.05.2026)
 
© сайт школы № 13 в Севастополе В Севастополе рухнул балкон с детьми в школе № 13
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона школы № 13 в Севастополе, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
ЧП произошло в среду на 2-м этаже школы. По предварительной информации, пострадали 10 детей, которые вышли на балкон для фотографирования.
"В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается медпомощь. Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Нахимовского района Севастополя Дмитрий Рейх", - говорится в сообщении.
Пострадавших детей сейчас транспортируют в больницу с различными травмами.
Губернатор региона Михаил Развожаев заверил, что будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств ЧП. Следком возбудил уголовное дело, на место направлены следователи.
"В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту происшествия в качинском общеобразовательном учреждении. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты. Устанавливается полная картина произошедшего", - проинформировали в Следкоме по Крыму и Севастополю.
В севастопольской школе № 13 год назад был сделан ремонт, сообщал ранее Депобраз города. По президентской программе отремонтировали основное здание, мастерские, тир и столовую. Полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, привели в порядок все помещения, в классах поставили кондиционеры, закупили оборудование.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
