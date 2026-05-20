Беспилотник разломился и упал на детский сад в Ставрополе
Беспилотник разломился и упал на детский сад в Ставрополе
Беспилотник разломился и упал на детский сад в Ставрополе
Обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ставрополе, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.
Беспилотник разломился и упал на детский сад в Ставрополе

13:23 20.05.2026 (обновлено: 13:33 20.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ставрополе, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.
Киевские боевики атаковали Ставропольский край в ночь на среду. В столице региона вражеский дрон упал в одном из районов города.
"По уточненной оперативной информации, упавший БПЛА зацепился за верхушки деревьев. После этого его корпус разломился на несколько частей. Боевая часть упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты – на территорию детского сада", – проинформировал губернатор.
И подчеркнул, что дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает. Вторую смену в школах края перевели на дистант.
Все службы продолжают работу на месте. Боевая часть уже обезврежена, проводятся мероприятия по устранению последствий происшествия.
В Нижегородской области из-за атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим.
В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на среду средства ПВО перехватили и уничтожили над 20-ю регионами России, в том числе над Крымом, 273 вражеских беспилотника.
