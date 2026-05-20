Беспилотник разломился и упал на детский сад в Ставрополе

Обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ставрополе, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T13:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ставрополе, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.Киевские боевики атаковали Ставропольский край в ночь на среду. В столице региона вражеский дрон упал в одном из районов города.И подчеркнул, что дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает. Вторую смену в школах края перевели на дистант.Все службы продолжают работу на месте. Боевая часть уже обезврежена, проводятся мероприятия по устранению последствий происшествия.В Нижегородской области из-за атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим.В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на среду средства ПВО перехватили и уничтожили над 20-ю регионами России, в том числе над Крымом, 273 вражеских беспилотника.

