Белорусские военные отработали получение боеприпасов для "Искандер-М"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Белоруссии в рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения отработали получение спецбоеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение ими ракет-носителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
"Личный состав выполнил мероприятия его охраны, обороны и всестороннего обеспечения. Одновременно боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжению ими ракет-носителей", - сообщило минобороны в Telegram-канале.
Отмечается, что в тренировке задействовалась авиация, которая совершила ряд учебно-боевых вылетов.
"Получив соответствующую команду, провели имитацию бомбометания спецбоеприпасами по условному противнику и возвратились на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
19-21 мая Вооруженные силы России проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной также начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. В Минобороны страны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
20 мая сообщалось, что ВС РФ отработали на учениях ядерных сил приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности.