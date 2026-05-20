Белорусские военные отработали получение боеприпасов для "Искандер-М"

В Белоруссии в рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения отработали получение спецбоеприпасов для ракетного...

2026-05-20T19:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Белоруссии в рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения отработали получение спецбоеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение ими ракет-носителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.Отмечается, что в тренировке задействовалась авиация, которая совершила ряд учебно-боевых вылетов.19-21 мая Вооруженные силы России проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.В Белоруссии во взаимодействии с российской стороной также начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. В Минобороны страны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.20 мая сообщалось, что ВС РФ отработали на учениях ядерных сил приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

