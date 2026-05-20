Армия России "Ланцетом" уничтожила безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма
Российские войска беспилотных систем барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили украинский БЭК, двигавшийся в сторону Крыма. Об этом со ссылкой на Минобороны РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Российские войска беспилотных систем барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили украинский БЭК, двигавшийся в сторону Крыма. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.По предварительным данным, катер вышел из порта Одессы и направлялся в сторону Крымского полуострова. Его обнаружили в районе острова Змеиный в Черном море военнослужащие бригады беспилотных систем "Варяг". Они передали координаты цели расчету барражирующего боеприпаса "Ланцет".Как сообщалось, российские средства ПВО в первой половине дня среды перехватили и уничтожии 94 украинских беспилотника над Крымом, акваторией Азовского моря и другими регионами РФ.
16:13 20.05.2026 (обновлено: 16:20 20.05.2026)