Армия России "Ланцетом" уничтожила безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Армия России "Ланцетом" уничтожила безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма
2026-05-20T16:13
2026-05-20T16:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Российские войска беспилотных систем барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили украинский БЭК, двигавшийся в сторону Крыма. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.По предварительным данным, катер вышел из порта Одессы и направлялся в сторону Крымского полуострова. Его обнаружили в районе острова Змеиного в Черном море военнослужащие бригады беспилотных систем "Варяг". Они передали координаты цели расчету барражирующего боеприпаса "Ланцет".Как сообщалось, российские средства ПВО в первой половине дня среды перехватили и уничтожии 94 украинских беспилотника над Крымом, акваторией Азовского моря и другими регионами РФ.
Армия России "Ланцетом" уничтожила безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма

Армия России "Ланцетом" уничтожила безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма - Минобороны

16:13 20.05.2026 (обновлено: 16:20 20.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Ланцет" группировки "Центр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Российские войска беспилотных систем барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили украинский БЭК, двигавшийся в сторону Крыма. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, катер вышел из порта Одессы и направлялся в сторону Крымского полуострова. Его обнаружили в районе острова Змеиный в Черном море военнослужащие бригады беспилотных систем "Варяг". Они передали координаты цели расчету барражирующего боеприпаса "Ланцет".

"В результате скоординированных профессиональный действий расчетов БПЛА войск беспилотных систем "Варяг" БЭК противника был успешно уничтожен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, снятыми в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские средства ПВО в первой половине дня среды перехватили и уничтожии 94 украинских беспилотника над Крымом, акваторией Азовского моря и другими регионами РФ.
