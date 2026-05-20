https://crimea.ria.ru/20260520/30-bpla-atakovali-nizhegorodskuyu-oblast--shkoly-perevedeny-na-distant-1156153445.html

30 БПЛА атаковали Нижегородскую область – школы переведены на дистант

30 БПЛА атаковали Нижегородскую область – школы переведены на дистант - РИА Новости Крым, 20.05.2026

30 БПЛА атаковали Нижегородскую область – школы переведены на дистант

В Нижегородской области в результате атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T09:13

2026-05-20T09:13

2026-05-20T09:13

пво

помощь бойцам сво

нижегородская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

глеб никитин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Нижегородской области в результате атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.По предварительным данным, пострадавших нет. На промышленных объектах локализуют возгорания и ликвидируют последствия инцидента, добавил губернатор.Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу.Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на среду средства ПВО сбили над 20-ю регионами России, в том числе над Крымом, 273 вражеских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили беспилотникиВСУ ударили по заправке в Брянской области - ранены два человека 315 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России

нижегородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, помощь бойцам сво, нижегородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), глеб никитин