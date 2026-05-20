30 БПЛА атаковали Нижегородскую область – школы переведены на дистант - РИА Новости Крым, 20.05.2026
30 БПЛА атаковали Нижегородскую область – школы переведены на дистант
В Нижегородской области в результате атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный... РИА Новости Крым, 20.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Нижегородской области в результате атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.По предварительным данным, пострадавших нет. На промышленных объектах локализуют возгорания и ликвидируют последствия инцидента, добавил губернатор.Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу.Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на среду средства ПВО сбили над 20-ю регионами России, в том числе над Крымом, 273 вражеских беспилотника.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. В Нижегородской области в результате атаки беспилотников вспыхнули пожары на двух промышленных объектах, школы одного из районов переведены на дистанционный режим. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"Ночью и в утренние часы в Нижегородской области сбито 30 БПЛА. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе… Школы района переведены на дистанционный режим", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. На промышленных объектах локализуют возгорания и ликвидируют последствия инцидента, добавил губернатор.
Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на среду средства ПВО сбили над 20-ю регионами России, в том числе над Крымом, 273 вражеских беспилотника.
