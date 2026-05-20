Рейтинг@Mail.ru
273 украинских беспилотника атаковали Крым и еще 19 регионов России - РИА Новости Крым, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260520/273-ukrainskikh-bespilotnika-pytalis-atakovat-krym-i-regiony-rossii-1156150669.html
273 украинских беспилотника атаковали Крым и еще 19 регионов России
273 украинских беспилотника атаковали Крым и еще 19 регионов России - РИА Новости Крым, 20.05.2026
273 украинских беспилотника атаковали Крым и еще 19 регионов России
Средства противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 20.05.2026
2026-05-20T07:43
2026-05-20T07:52
новости
новости крыма
крым
черное море
азовское море
белгородская область
брянская область
воронежская область
волгоградская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132496_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_dc12522d3488ab0eb1c1f64465f98fca.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Татарстана, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
белгородская область
брянская область
воронежская область
волгоградская область
калужская область
курская область
липецкая область
ленинградская область
нижегородская область
новгородская область
орловская область
ростовская область
смоленская область
тверская область
тульская область
краснодарский край
ставропольский край
татарстан
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fc94b49b8128ee5175c564812fdc20f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, белгородская область, брянская область, воронежская область, волгоградская область, калужская область, курская область, липецкая область, ленинградская область, нижегородская область, новгородская область, орловская область, ростовская область, смоленская область, тверская область, тульская область, краснодарский край, ставропольский край, татарстан, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
273 украинских беспилотника атаковали Крым и еще 19 регионов России

273 беспилотника ВСУ атаковали Крым и еще 19 регионов России

07:43 20.05.2026 (обновлено: 07:52 20.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Татарстана, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиНовости КрымаКрымЧерное мореАзовское мореБелгородская областьБрянская областьВоронежская областьВолгоградская областьКалужская областьКурская областьЛипецкая областьЛенинградская областьНижегородская областьНовгородская областьОрловская областьРостовская областьСмоленская областьТверская областьТульская областьКраснодарский крайСтавропольский крайТатарстанМосковская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17Рейд в Севастополе снова закрыт
09:1330 БПЛА атаковали Нижегородскую область – школы переведены на дистант
08:52Стив Уиткофф прилетит в Россию
08:37В школьную программу в России с 1 сентября введут новый профиль
08:22Россия и Китай продлили договор о дружбе и сотрудничестве
08:16Россиянин готовил теракт на Кубани по заданию спецслужб Киева
08:04Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
07:55Путин назвал роль связки России и Китая на международной арене
07:43273 украинских беспилотника атаковали Крым и еще 19 регионов России
07:34Лидер КНР призвал немедленно прекратить бои на Ближнем Востоке
07:22Новые правила выплат для многодетных: кто в Крыму может получать пособие
07:10Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень – Путин
06:56С 1 июня в Крыму начнут работу более 400 детских лагерей
06:28Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
06:06Крымская "Комета": как и где будет курсировать новое судно "Феодосия"
00:01Ливни и грозы обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 мая
23:17Значительная часть Запорожской области осталась без света
23:01Рейд в Севастополе закрыли
22:57Ядерные учения РФ и увеличение пунктов досмотра на Крымском мосту – главное
Лента новостейМолния