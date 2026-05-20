273 украинских беспилотника атаковали Крым и еще 19 регионов России - РИА Новости Крым, 20.05.2026

Средства противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 20.05.2026

2026-05-20T07:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Татарстана, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

