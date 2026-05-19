Значительная часть Запорожской области осталась без света - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Значительная часть Запорожской области осталась без света
Значительная часть Запорожской области осталась без света
Значительная часть Запорожской области обесточена из-за аварийных отключений - Балицкий

23:17 19.05.2026 (обновлено: 23:20 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за аварийных отключений пропало электричество. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме", - написал он в МАКС.
Энергетики уже работают на месте аварий, добавил он.
Утром во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что 9 округов были полностью обесточены после атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов и Новокаховского городского округа, перечислил губернатор.
