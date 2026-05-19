Жизнь советских пионеров в цвете – фотолента
19 мая отмечается День пионерии – историческая фотолента
© РИА Новости . Vadim Alexeyev / Перейти в фотобанкГорнист и барабанщики на утренней линейке в пионерском лагере, 1983 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. "Как повяжешь галстук...", "Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь...". Не все уже знают эти слова, а ведь они так много значили для советских пионеров.
Кружки, тимуровцы, сбор металлолома и макулатуры, помощь в школе отстающим, и - ну конечно же! – летние пионерские лагеря. Все это было для пионерии делом безусловным.
С поры пионерии в бывшем СССР неоднократно пытались создать аналоги этой организации, но никогда больше детство не было охвачено общественным и отчасти политическим движением столь массово и тщательно.
Это ностальгическая фотолента. Конечно же, она яркая – как любые позитивные детские воспоминания.
Ностальгируйте вместе с нами!
© РИА Новости . P. Zakharevsky / Перейти в фотобанкШкольница Галя Осипенко с питомцем из живого уголка.
1 из 17
Школьница Галя Осипенко с питомцем из живого уголка.
© РИА Новости . Lev Polikashin / Перейти в фотобанкПарад на Красной площади в Москве, посвященный празднованию 41-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.
2 из 17
Парад на Красной площади в Москве, посвященный празднованию 41-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере "Артек". 1960-е годы. Репродукция.
3 из 17
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере "Артек". 1960-е годы. Репродукция.
© РИА Новости . Tihanov / Перейти в фотобанкВожатый Витя с пионерами своего отряда. Пионерский лагерь "Юный моряк".
4 из 17
Вожатый Витя с пионерами своего отряда. Пионерский лагерь "Юный моряк".
© РИА Новости . Yuriy Pogotov / Перейти в фотобанкУченики средней школы №4 на уроках труда изготавливают пинетки для малышей в рамках школьной фабрики "Красный башмачок".
5 из 17
Ученики средней школы №4 на уроках труда изготавливают пинетки для малышей в рамках школьной фабрики "Красный башмачок".
© РИА Новости . A.Porozhnyakov / Перейти в фотобанкПионеры из Казахской ССР на Красной площади. Празднование 50-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
6 из 17
Пионеры из Казахской ССР на Красной площади. Празднование 50-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
© РИА Новости . A.Zotov / Перейти в фотобанкСбор урожая томатов в колхозе "Советская Россия". Павловский район, Краснодарский край, РСФСР.
7 из 17
Сбор урожая томатов в колхозе "Советская Россия". Павловский район, Краснодарский край, РСФСР.
© РИА Новости . Mikhail Ozerskiy / Перейти в фотобанкМосковский школьник Толя Вавилов рисует во время занятий в кружке городского Дворца пионеров.
9 из 17
Московский школьник Толя Вавилов рисует во время занятий в кружке городского Дворца пионеров.
© РИА Новости . D.Chernov / Перейти в фотобанкПионеры исполняют танцы народов СССР. Празднование 45-летия пионерской организации имени В.И. Ленина.
10 из 17
Пионеры исполняют танцы народов СССР. Празднование 45-летия пионерской организации имени В.И. Ленина.
© РИА Новости . Rudolf Alfimov / Перейти в фотобанкПионерский лагерь "Жемчужина" близ Туапсе на Черном море для детей работников Таганрогского завода "Красный котельщик". Пионеры на привале.
11 из 17
Пионерский лагерь "Жемчужина" близ Туапсе на Черном море для детей работников Таганрогского завода "Красный котельщик". Пионеры на привале.
© РИА Новости . Lev Polikashin / Перейти в фотобанк
Юные пионеры-пожарные – участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.
12 из 17
Юные пионеры-пожарные – участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.
© РИА Новости . Yuryi Abramochkin / Перейти в фотобанкАвиационно-спортивный праздник на Тушинском аэродроме. Юные конструкторы ракет.
14 из 17
Авиационно-спортивный праздник на Тушинском аэродроме. Юные конструкторы ракет.
© РИА Новости . Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкВычислительный центр средней школы №117. Ученик на факультативном занятии.
15 из 17
Вычислительный центр средней школы №117. Ученик на факультативном занятии.
© РИА Новости . Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкПионеры поздравляют ветеранов войны с днем Победы.
16 из 17
Пионеры поздравляют ветеранов войны с днем Победы.
© РИА Новости . A. Givental / Перейти в фотобанкВсесоюзный пионерский лагерь имени В.И. Ленина "Артек" в Крыму (сейчас Международный детский центр "Артек"). Советские и индийские дети на прогулке по Черному морю.
17 из 17
Всесоюзный пионерский лагерь имени В.И. Ленина "Артек" в Крыму (сейчас Международный детский центр "Артек"). Советские и индийские дети на прогулке по Черному морю.
1 из 17
Школьница Галя Осипенко с питомцем из живого уголка.
2 из 17
Парад на Красной площади в Москве, посвященный празднованию 41-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.
3 из 17
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере "Артек". 1960-е годы. Репродукция.
4 из 17
Вожатый Витя с пионерами своего отряда. Пионерский лагерь "Юный моряк".
5 из 17
Ученики средней школы №4 на уроках труда изготавливают пинетки для малышей в рамках школьной фабрики "Красный башмачок".
6 из 17
Пионеры из Казахской ССР на Красной площади. Празднование 50-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
7 из 17
Сбор урожая томатов в колхозе "Советская Россия". Павловский район, Краснодарский край, РСФСР.
9 из 17
Московский школьник Толя Вавилов рисует во время занятий в кружке городского Дворца пионеров.
10 из 17
Пионеры исполняют танцы народов СССР. Празднование 45-летия пионерской организации имени В.И. Ленина.
11 из 17
Пионерский лагерь "Жемчужина" близ Туапсе на Черном море для детей работников Таганрогского завода "Красный котельщик". Пионеры на привале.
12 из 17
Юные пионеры-пожарные – участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.
14 из 17
Авиационно-спортивный праздник на Тушинском аэродроме. Юные конструкторы ракет.
15 из 17
Вычислительный центр средней школы №117. Ученик на факультативном занятии.
16 из 17
Пионеры поздравляют ветеранов войны с днем Победы.
17 из 17
Всесоюзный пионерский лагерь имени В.И. Ленина "Артек" в Крыму (сейчас Международный детский центр "Артек"). Советские и индийские дети на прогулке по Черному морю.