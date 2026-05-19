Жизнь советских пионеров в цвете – фотолента
"Как повяжешь галстук...", "Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь...". Не все уже знают эти слова, а ведь они так много значили для советских... РИА Новости Крым, 19.05.2026
© РИА Новости . Vadim Alexeyev / Перейти в фотобанкГорнист и барабанщики на утренней линейке в пионерском лагере, 1983 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. "Как повяжешь галстук...", "Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь...". Не все уже знают эти слова, а ведь они так много значили для советских пионеров.
Кружки, тимуровцы, сбор металлолома и макулатуры, помощь в школе отстающим, и - ну конечно же! – летние пионерские лагеря. Все это было для пионерии делом безусловным.
С поры пионерии в бывшем СССР неоднократно пытались создать аналоги этой организации, но никогда больше детство не было охвачено общественным и отчасти политическим движением столь массово и тщательно.
Это ностальгическая фотолента. Конечно же, она яркая – как любые позитивные детские воспоминания.
Ностальгируйте вместе с нами!
© РИА Новости . P. Zakharevsky / Перейти в фотобанкШкольница Галя Осипенко с питомцем из живого уголка.
Школьница Галя Осипенко с питомцем из живого уголка, 1961 год
Школьница Галя Осипенко с питомцем из живого уголка.
© РИА Новости . Lev Polikashin / Перейти в фотобанкПарад на Красной площади в Москве, посвященный празднованию 41-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.
Парад на Красной площади в Москве, посвященный празднованию 41-летия Всесоюзной пионерской организации, 1963 год
Парад на Красной площади в Москве, посвященный празднованию 41-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере "Артек". 1960-е годы. Репродукция.
Космонавт Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере Артек, 1963 год
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере "Артек". 1960-е годы. Репродукция.
© РИА Новости . Tihanov / Перейти в фотобанкВожатый Витя с пионерами своего отряда. Пионерский лагерь "Юный моряк".
Пионеры в пионерском лагере Юный моряк, 1966 год
Вожатый Витя с пионерами своего отряда. Пионерский лагерь "Юный моряк".
© РИА Новости . Yuriy Pogotov / Перейти в фотобанкУченики средней школы №4 на уроках труда изготавливают пинетки для малышей в рамках школьной фабрики "Красный башмачок".
Советские школьники на уроке труда, 1988 год
Ученики средней школы №4 на уроках труда изготавливают пинетки для малышей в рамках школьной фабрики "Красный башмачок".
© РИА Новости . A.Porozhnyakov / Перейти в фотобанкПионеры из Казахской ССР на Красной площади. Празднование 50-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
Пионеры из Казахской ССР на Красной площади, 1972 год
Пионеры из Казахской ССР на Красной площади. Празднование 50-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
© РИА Новости . A.Zotov / Перейти в фотобанкСбор урожая томатов в колхозе "Советская Россия". Павловский район, Краснодарский край, РСФСР.
Сбор пионерами урожая томатов в колхозе Советская Россия, 1984 год
Сбор урожая томатов в колхозе "Советская Россия". Павловский район, Краснодарский край, РСФСР.
© РИА Новости . Valeriy Shustov / Перейти в фотобанкПионеры Самарканда.
Пионеры Самарканда, 1969 год
Пионеры Самарканда.
© РИА Новости . Mikhail Ozerskiy / Перейти в фотобанкМосковский школьник Толя Вавилов рисует во время занятий в кружке городского Дворца пионеров.
Московский школьник рисует во время занятий в кружке городского Дворца пионеров, 1959 год
Московский школьник Толя Вавилов рисует во время занятий в кружке городского Дворца пионеров.
© РИА Новости . D.Chernov / Перейти в фотобанкПионеры исполняют танцы народов СССР. Празднование 45-летия пионерской организации имени В.И. Ленина.
Пионеры исполняют танцы народов СССР, 1967 год
Пионеры исполняют танцы народов СССР. Празднование 45-летия пионерской организации имени В.И. Ленина.
© РИА Новости . Rudolf Alfimov / Перейти в фотобанкПионерский лагерь "Жемчужина" близ Туапсе на Черном море для детей работников Таганрогского завода "Красный котельщик". Пионеры на привале.
Пионеры на привале близ Туапсе на Черном море, 1969 год
Пионерский лагерь "Жемчужина" близ Туапсе на Черном море для детей работников Таганрогского завода "Красный котельщик". Пионеры на привале.
Юные пионеры-пожарные – участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.

Юные пионеры-пожарные - участники парада на Красной площади в Москве, 1967 год
Юные пионеры-пожарные – участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.

© РИА Новости . Yakov Ryumkin / Перейти в фотобанкДети готовятся к весеннему прилету птиц.
Дети устанавливают скворечники, 1960 год
Дети готовятся к весеннему прилету птиц.
© РИА Новости . Yuryi Abramochkin / Перейти в фотобанкАвиационно-спортивный праздник на Тушинском аэродроме. Юные конструкторы ракет.
Юные конструкторы ракет, 1987 год
Авиационно-спортивный праздник на Тушинском аэродроме. Юные конструкторы ракет.
© РИА Новости . Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкВычислительный центр средней школы №117. Ученик на факультативном занятии.
Советский школьник на уроке информатики, 1986 год
Вычислительный центр средней школы №117. Ученик на факультативном занятии.
© РИА Новости . Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкПионеры поздравляют ветеранов войны с днем Победы.
Пионеры поздравляют ветеранов войны с днем Победы, 1989 год
Пионеры поздравляют ветеранов войны с днем Победы.
© РИА Новости . A. Givental / Перейти в фотобанкВсесоюзный пионерский лагерь имени В.И. Ленина "Артек" в Крыму (сейчас Международный детский центр "Артек"). Советские и индийские дети на прогулке по Черному морю.
Советские и индийские дети на прогулке по Черному морю, 1968 год
Всесоюзный пионерский лагерь имени В.И. Ленина "Артек" в Крыму (сейчас Международный детский центр "Артек"). Советские и индийские дети на прогулке по Черному морю.
