Зарплаты выросли на 70%: какие вакансии востребованы на курортах Крыма

2026-05-19T20:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. На курортных объектах Крыма наиболее значительный рост зарплатных предложений зафиксирован у фитнес-тренеров, хостес (сотрудников заведения, которые встречают и размещают гостей) и пекарей. Об этом говорится в исследовании группы компаний "Квартал" и платформы "Авито Работа".Эксперты проанализировали спрос и предложение на рынке труда в курортных объектах Крыма в I квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.Также заметную динамику за год показали вакансии администраторов и сотрудников спа-салонов. Зарплатные предложения для этих специалистов увеличились на 40% и на 29% соответственно. Инженерам по эксплуатации объектов стали предлагать на 28% больше.При этом в целом динамика предлагаемой оплаты в гостиничном и курортном сегменте региона оставалась умеренной: 51 000 рублей в месяц в I квартале 2026 года против 49 500 рублей в месяц в 2025 году, констатировали авторы исследования.По мнению регионального представителя "Авито Работы" в Южном федеральном округе Дмитрия Телегина, рост зарплатных предложений в сегменте может быть связан с развитием санаторно-курортных объектов, расширением списка предлагаемых услуг по отдыху и оздоровлению, повышением стандартов качества сервиса, ростом внутреннего туристического потока и потребностью в более узких и квалифицированных специалистах. Это повышает требования к персоналу и влияет на уровень предлагаемых доходов, полагает эксперт.Руководитель девелоперских проектов "Квартал" Юрий Цукер считает, что стремительный рост зарплатных предложений в отдельных специальностях индустрии гостеприимства Крыма связан в том числе усложнением инфраструктуры курортных комплексов полуострова.

