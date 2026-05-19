Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов в Крым: актуальные данные - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260519/zaderzhka-poezdov-v-krym-aktualnye-dannye-1156142120.html
Задержка поездов в Крым: актуальные данные
Задержка поездов в Крым: актуальные данные - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Задержка поездов в Крым: актуальные данные
Три пассажирских поезда в Крым задерживаются в пути следования до двух часов из-за длительной приостановки движения по Крымскому мосту 17 мая. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T19:12
2026-05-19T19:17
крым
поезд
поезд "таврия"
крымский мост
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
гранд сервис экспресс
новости крыма
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1c/1153566059_0:109:1281:829_1920x0_80_0_0_af90861ea56c338eba724cac621a30ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Три пассажирских поезда в Крым задерживаются в пути следования до двух часов из-за длительной приостановки движения по Крымскому мосту 17 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".В воскресенье движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов. Утром во вторник в пути задерживались два поезда в Крым и четыре состава из Крыма. К вечеру 19 мая их число сократилось до трех.К 19:00 вторника с опозданием следуют в Крым три состава: Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, добавил перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1c/1153566059_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_93c9ee73e495404346d0f68b5c1cc74c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, поезд, поезд "таврия", крымский мост, железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, новости крыма, транспорт, логистика, санкт-петербург
Задержка поездов в Крым: актуальные данные

На пути в Крым задерживаются три поезда из Москвы и Петербурга

19:12 19.05.2026 (обновлено: 19:17 19.05.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Три пассажирских поезда в Крым задерживаются в пути следования до двух часов из-за длительной приостановки движения по Крымскому мосту 17 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
В воскресенье движение по мостовому переходу через Керченский пролив перекрывали дважды – во второй раз мост был закрыт более 10 часов. Утром во вторник в пути задерживались два поезда в Крым и четыре состава из Крыма. К вечеру 19 мая их число сократилось до трех.
К 19:00 вторника с опозданием следуют в Крым три состава:
  • Поезд №028 Москва - Симферополь отправлением 19 мая, следует с опозданием на 2 часа
  • Поезд №068 Москва - Симферополь отправлением 19 мая, следует с опозданием на 45 мин
  • Поезд №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 19 мая, следует с опозданием на 1,5 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, добавил перевозчик.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымПоездПоезд "Таврия"Крымский мостЖелезные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуГранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаТранспортЛогистикаСанкт-Петербург
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12Задержка поездов в Крым: актуальные данные
19:03Дебошир экстренно посадил самолет Москва - Иркутск
18:50Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
18:31Путин прибыл в Китай
18:18Пункты ЕГЭ в Крыму готовы – как обеспечена безопасность
18:01Девушка ударила ногой в голову 8-летнюю девочку в Ялте и скрылась
17:57На российский рынок выходит новый противоопухолевый препарат
17:40В Крыму сгорел склад с катамаранами
17:27В московской квартире обнаружили труп женщины в диване
17:22В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
17:11Масштабные атаки: двое детей и 29 взрослых погибли от ударов ВСУ
16:54Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог
16:37Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над Эстонией
16:28Когда в Крыму запустят троллейбусы от Алушты до Ялты
16:22ВСУ ударили по заправке в Брянской области - ранены два человека
16:08На Украине хотят в 10 раз увеличить штрафы за русский язык
15:38Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом году
15:22Исторический полет: 18 лет назад в небо поднялся Sukhoi Superjet 100
15:08Освобождение Волоховки – чем важен населенный пункт
15:00В Крыму 7,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ
Лента новостейМолния