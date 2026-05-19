За неделю крымчане отдали мошенникам 13 млн рублей

За неделю крымчане отдали мошенникам 13 млн рублей

2026-05-19T19:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП", сообщили в МВД по республике.Основные схемы кибераферистов, в которые поверили крымчане на этой неделе: перевод на "безопасный счет", декларация денежных средств, "Ваш родственник попал в ДТП", перерасчет пенсии; дополнительный заработок на бирже, инвестиции в криптовалюту.Также мошенники обманывали крымчан через звонки. После разговора с якобы сотрудниками правоохранительных органов 79-летняя жительница Симферопольского района лишилась 6,5 миллионов рублей.Не стали исключением и популярные мессенджеры. Так, 73-летняя жительница Ялты рассказала полиции, что в мессенджере ей написал неизвестный, представился сотрудником госучреждения и уговорил отправить средства на "безопасный счет". Таким образом, пожилая ялтинка лишилась более 1 миллиона рублей.Еще одна 43-летняя жительница Джанкоя хотела купить в сети Интернет автоматическую коробку переключения передач для автомобиля. Общий ущерб составил более 46 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что с 4 по 10 мая аферисты выманили у доверчивых крымчан более 12 миллионов рублей. Также сообщалось, что за четыре месяца 2026 года в Крыму зарегистрировано около 1 400 заявлений о совершенных преступлений в сфере IT.

мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым