За неделю крымчане отдали мошенникам 13 млн рублей
2026-05-19T19:29
В Крыму за неделю 27 человек поверили мошенникам и отдали им более 13 млн рублей - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП", сообщили в МВД по республике.
"В Крыму в период с 11 по 17 мая 2026 года 27 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Основные схемы кибераферистов, в которые поверили крымчане на этой неделе: перевод на "безопасный счет", декларация денежных средств, "Ваш родственник попал в ДТП", перерасчет пенсии; дополнительный заработок на бирже, инвестиции в криптовалюту.
Также мошенники обманывали крымчан через звонки. После разговора с якобы сотрудниками правоохранительных органов 79-летняя жительница Симферопольского района лишилась 6,5 миллионов рублей.
Не стали исключением и популярные мессенджеры. Так, 73-летняя жительница Ялты рассказала полиции, что в мессенджере ей написал неизвестный, представился сотрудником госучреждения и уговорил отправить средства на "безопасный счет". Таким образом, пожилая ялтинка лишилась более 1 миллиона рублей.
Еще одна 43-летняя жительница Джанкоя хотела купить в сети Интернет автоматическую коробку переключения передач для автомобиля. Общий ущерб составил более 46 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с 4 по 10 мая аферисты выманили
у доверчивых крымчан более 12 миллионов рублей. Также сообщалось, что за четыре месяца 2026 года в Крыму зарегистрировано
около 1 400 заявлений о совершенных преступлений в сфере IT.
