За неделю крымчане отдали мошенникам 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.05.2026
За неделю крымчане отдали мошенникам 13 млн рублей
За минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и... РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник в ДТП", сообщили в МВД по республике.
"В Крыму в период с 11 по 17 мая 2026 года 27 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Основные схемы кибераферистов, в которые поверили крымчане на этой неделе: перевод на "безопасный счет", декларация денежных средств, "Ваш родственник попал в ДТП", перерасчет пенсии; дополнительный заработок на бирже, инвестиции в криптовалюту.
Также мошенники обманывали крымчан через звонки. После разговора с якобы сотрудниками правоохранительных органов 79-летняя жительница Симферопольского района лишилась 6,5 миллионов рублей.
Не стали исключением и популярные мессенджеры. Так, 73-летняя жительница Ялты рассказала полиции, что в мессенджере ей написал неизвестный, представился сотрудником госучреждения и уговорил отправить средства на "безопасный счет". Таким образом, пожилая ялтинка лишилась более 1 миллиона рублей.
Еще одна 43-летняя жительница Джанкоя хотела купить в сети Интернет автоматическую коробку переключения передач для автомобиля. Общий ущерб составил более 46 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с 4 по 10 мая аферисты выманили у доверчивых крымчан более 12 миллионов рублей. Также сообщалось, что за четыре месяца 2026 года в Крыму зарегистрировано около 1 400 заявлений о совершенных преступлений в сфере IT.
