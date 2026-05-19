Ядерные учения РФ и увеличение пунктов досмотра на Крымском мосту – главное

Вооруженные силы России начали учения по подготовке и применению ядерных сил. Пять человек погибли на Байкале при опрокидывании аэролодки. На Крымском мосту... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T22:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 май – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России начали учения по подготовке и применению ядерных сил. Пять человек погибли на Байкале при опрокидывании аэролодки. На Крымском мосту увеличили число досмотровых пунктов в преддверии курортного сезона. На развитие паромного сообщения через Керченский пролив направят 5 млрд рублей. Российский археолог Александр Бутягин рассказал о том, как происходила процедура его обмена в Польше и о двух научных трудах, написанных в СИЗО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымУчения ядерных сил РоссииВооруженные силы России начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Тренировки пройдут с 19 по 21 мая, сообщили в Минобороны РФ.К участию привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.Кроме того, запланированы пуски баллистических и крылатых ракет.Трагедия на БайкалеВо вторник на Байкале в 30 метрах от берега перевернулся катер "Хивус". В аэролодке находились 18 человек. Погибли пять пассажиров, спасены 13, в том числе один ребенок. Об этом сообщает МЧС России.На Крымском мосту увеличили количество пунктов досмотраНа Крымском мосту в преддверии курортного сезона до 145 увеличено количество досмотровых пунктов со стороны Керчи и Тамани. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский."Сейчас мы увеличили количество досмотровых пунктов: со стороны Тамани – на 20, со стороны Керчи – на 15-20. Получается, теперь у нас со стороны Тамани – до 80 (пунктов досмотра – ред.), со стороны Крыма – 65", - сказал руководитель ведомства.Развитие паромного сообщения через Керченский проливНа развитие паромного сообщения через Керченский пролив направят пять миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе кабмина со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.Решение принято в преддверии летнего сезона и даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов.Бутягин рассказал, как проходил его обменПроцедура обмена задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина стала возможной благодаря объединенным усилиям международного научного сообщества, родных и близких ученого и руководства РФ, при этом сам обмен происходил "по-шпионски". Об рассказал сам Бутягин в эфире радио "Спутник в Крыму".Российский археолог рассказал, что успел написать в польском СИЗО два научных труда и несколько художественных рассказов. "К счастью, была возможность писать, была возможность покупать бумагу, ручки. Я там исписал, наверное, ручек 20, может, 30... Надо было все-таки сохранять спокойствие мышления, держать в рабочем виде свой разум, а это не так легко, когда ты заперт в камере. И поэтому я вот спасался тем, что писал какие-то художественные тексты, но в первую очередь научные. Почти полностью написал такую книжицу "Античность пятидесяти предметов", – рассказал ученый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

