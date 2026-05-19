Взорвали дрон в воинской части: ФСБ задержала двух агентов Киева

Два агента СБУ взорвали беспилотник в воинской части в Воронежской области – ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Воронежской области двух иностранцев, которые по заданию украинских спецслужб совершили подрыв беспилотника на территории воинской части. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, иностранцев завербовал представитель Службы безопасности Украины. По его поручению фигуранты выполняли задания, связанные с приобретением зарегистрированных на подставных лиц сим-карт и проверкой на конкретных участках местности уровня сигнала мобильных операторов связи.
"В дальнейшем по заданию украинских спецслужб злоумышленники прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв одного из БПЛА на территории воинской части региона", - рассказали в ФСБ.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы. Возбуждены уголовные дела.
Ранее суд в Нижегородской области приговорил к 21 году лишения свободы россиянина, который планировал осуществить в регионе теракты с использованием БПЛА.
