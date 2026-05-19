https://crimea.ria.ru/20260519/vtb-pochti-polovina-rossiyan-khochet-zavesti-lichnogo-ii-agenta--1156134590.html

ВТБ: почти половина россиян хочет завести личного ИИ-агента

ВТБ: почти половина россиян хочет завести личного ИИ-агента - РИА Новости Крым, 19.05.2026

ВТБ: почти половина россиян хочет завести личного ИИ-агента

Почти половина россиян готова завести персонального ИИ-агента — цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который знает распорядок жизни,... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T14:40

2026-05-19T14:40

2026-05-19T14:40

втб

опрос

искусственный интеллект

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147998528_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_297c36ffa98620d3a107f0c02fda6b19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Почти половина россиян готова завести персонального ИИ-агента — цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который знает распорядок жизни, анализирует данные и помогает принимать решения, свидетельствуют итоги опроса ВТБ.При этом цифровой помощник воспринимается как инструмент продуктивности, а не развлечения. Участники опроса в первую очередь хотели бы использовать личных ИИ-агентов для помощи с рабочими задачами, обучения и развития навыков, планирования дня, автоматизации бытовых задач, например, покупок, контроля привычек и рекомендаций по здоровью.В основном россияне готовы предоставить ИИ-агенту доступ к своей истории поиска и активности в интернете (43%), геолокации (42%), медицинским данным (33%), биографии (27%), финансовой информации (26%), личным фото и видеоархивам (19%), личной переписке (15%). Совсем не готовы делиться какой-либо информацией о себе 27% россиян.Основное опасение россиян в связи с использованием ИИ-агентов — вероятность утечки данных. Его отмечают 72% участников опроса. Еще 54% опасаются ошибок ИИ, 41% - потери контроля над решениями, 31% - зависимости от технологий.В вопросе создания ИИ-агентов мнения разделились поровну: 39% предпочтут собрать агента самостоятельно на базе доступных больших языковых моделей, еще 39% выберут готовые решения от технологических компаний. Использование личных ИИ-агентов через банки или финансовые организации с опытом создания умных чат-ботов, рассматривают 21% россиян. 76% опрошенных отнеслись бы к подобному сервису от банка с интересом или как минимум не отвергают эту идею.Опрос проведен банком в апреле 2026 года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, опрос, искусственный интеллект, новости