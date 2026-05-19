ВСУ ударили по заправке в Брянской области - ранены два человека - РИА Новости Крым, 19.05.2026
ВСУ ударили по заправке в Брянской области - ранены два человека
2026-05-19T16:22
2026-05-19T16:32
В Брянской области при атаке дронов ВСУ по заправке ранены два человека

16:22 19.05.2026 (обновлено: 16:32 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Два человека ранены при атаке ВСУ на автозаправочную станцию в Брянской области. Об этом сообщил в своем канале МАКС врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Удар пришелся по селу Смотровая Буда Клинцовского района, уточнил он.
"В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук.
Кроме того, повреждены четыре гражданских автомобиля и навес автозаправки.
Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
12 мая ВСУ с помощью БПЛА "Дартс" нанесли целенаправленный удар по железнодорожному вокзалу в Брянской области - пострадали два человека.
