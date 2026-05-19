ВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской области
2026-05-19T19:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. ВСУ наносят массированные удары по Каменско-Днепровскому округу. После прилетов частично остановлена работа центральной больницы региона. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Он отметил, что над округом уничтожено не менее 17 вражеских дронов. И угроза атак сохраняется.
"Повреждения получила Каменско-Днепровская центральная районная больница — по территории было нанесено не менее шести ударов. Повреждены около 30 окон здания, пострадавших нет", - написал он в МАКС.
Из-за обстановки отменены плановые приемы пациентов, но приемное отделение продолжает работать в штатном режиме круглосуточно, добавил губернатор.
И указал, что опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетом наблюдается высокая активность дронов противника.
Ранее во вторник дроны ВСУ ударили по заправке
в Брянской области. В результате атаки пострадали два мирных жителя, сообщал врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Всего за минувшую неделю от атак украинских боевиков погибли
31 мирный житель и еще 203 человека были ранены.
