https://crimea.ria.ru/20260519/vsu-nanesli-massirovannyy-udar-po-bolnitse-v-zaporozhskoy-oblasti-1156142341.html

ВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской области

ВСУ наносят массированные удары по Каменско-Днепровскому округу. После прилетов частично остановлена работа центральной больницы региона. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T19:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. ВСУ наносят массированные удары по Каменско-Днепровскому округу. После прилетов частично остановлена работа центральной больницы региона. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Он отметил, что над округом уничтожено не менее 17 вражеских дронов. И угроза атак сохраняется.Из-за обстановки отменены плановые приемы пациентов, но приемное отделение продолжает работать в штатном режиме круглосуточно, добавил губернатор. И указал, что опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетом наблюдается высокая активность дронов противника.Ранее во вторник дроны ВСУ ударили по заправке в Брянской области. В результате атаки пострадали два мирных жителя, сообщал врио губернатора региона Егор Ковальчук.Всего за минувшую неделю от атак украинских боевиков погибли 31 мирный житель и еще 203 человека были ранены.

