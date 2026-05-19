ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
12:08 19.05.2026 (обновлено: 12:30 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли пождконтроль населенный пункт Волоховка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.
"В Харьковской области подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Вооруженные Силы России, завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области, сообщил на прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения группировки войск "Запад".
15 мая в сводке Минобороны РФ сообщалось, что российские войска в течение недели освободили три населенных пункта – в Запорожской, Харьковской областях и ДНР.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проинформировал, что Вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
