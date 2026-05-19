Рейтинг@Mail.ru
Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260519/vremennyy-avtobusnyy-marshrut-alushta--yalta-prekraschaet-rabotu-1156141801.html
Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
С 20 мая Алушту и Ялту свяжет новый постоянный автобусный маршрут. Об этом сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T18:50
2026-05-19T18:50
крым
ялта
алушта
минтранс крыма
логистика
автобусное сообщение
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111477/44/1114774426_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_2f762b9723d8bceed9db5005ee01a842.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. С 20 мая Алушту и Ялту свяжет новый постоянный автобусный маршрут. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.Рейсы будет обслуживать предприятие "Крымтроллейбус". "Введение постоянного маршрута позволит обеспечить стабильное транспортное сообщение между городами, повысить качество обслуживания пассажиров, а также создать более удобные условия для ежедневных поездок жителей и туристов", - уточнили в профильном министерстве.Информация о расписании движения и стоимости проезда на маршруте №244-01 будет опубликована дополнительно на официальных ресурсах предприятия.Ранее в Минтрансе РК сообщили, когда запустят троллейбусы от Алушты до Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111477/44/1114774426_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_764f7ece1b17c257819d0a14160f2a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, алушта, минтранс крыма, логистика, автобусное сообщение, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу

В Крыму с 20 мая запускают новый автобусный маршрут из Алушты в Ялту

18:50 19.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтобус в окрестностях поселка Зуя в Крыму
Автобус в окрестностях поселка Зуя в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. С 20 мая Алушту и Ялту свяжет новый постоянный автобусный маршрут. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.

"С 20 мая временный автобусный маршрут №53 "Алушта – Ялта" прекращает свою работу. Вместо него будет запущен новый постоянный маршрут №244-01", – сказано в сообщении министерства на платформе МАКС.

Рейсы будет обслуживать предприятие "Крымтроллейбус".
"Введение постоянного маршрута позволит обеспечить стабильное транспортное сообщение между городами, повысить качество обслуживания пассажиров, а также создать более удобные условия для ежедневных поездок жителей и туристов", - уточнили в профильном министерстве.
Информация о расписании движения и стоимости проезда на маршруте №244-01 будет опубликована дополнительно на официальных ресурсах предприятия.
Ранее в Минтрансе РК сообщили, когда запустят троллейбусы от Алушты до Ялты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЯлтаАлуштаМинтранс КрымаЛогистикаАвтобусное сообщениеТранспортОбщественный транспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12Задержка поездов в Крым: актуальные данные
19:03Дебошир экстренно посадил самолет Москва - Иркутск
18:50Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
18:31Путин прибыл в Китай
18:18Пункты ЕГЭ в Крыму готовы – как обеспечена безопасность
18:01Девушка ударила ногой в голову 8-летнюю девочку в Ялте и скрылась
17:57На российский рынок выходит новый противоопухолевый препарат
17:40В Крыму сгорел склад с катамаранами
17:27В московской квартире обнаружили труп женщины в диване
17:22В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
17:11Масштабные атаки: двое детей и 29 взрослых погибли от ударов ВСУ
16:54Обращение Путина к гражданам Китая стало посланием всему миру – политолог
16:37Киев извинился перед Таллином за свой беспилотник над Эстонией
16:28Когда в Крыму запустят троллейбусы от Алушты до Ялты
16:22ВСУ ударили по заправке в Брянской области - ранены два человека
16:08На Украине хотят в 10 раз увеличить штрафы за русский язык
15:38Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом году
15:22Исторический полет: 18 лет назад в небо поднялся Sukhoi Superjet 100
15:08Освобождение Волоховки – чем важен населенный пункт
15:00В Крыму 7,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ
Лента новостейМолния