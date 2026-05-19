https://crimea.ria.ru/20260519/vremennyy-avtobusnyy-marshrut-alushta--yalta-prekraschaet-rabotu-1156141801.html
Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
С 20 мая Алушту и Ялту свяжет новый постоянный автобусный маршрут. Об этом сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T18:50
2026-05-19T18:50
2026-05-19T18:50
крым
ялта
алушта
минтранс крыма
логистика
автобусное сообщение
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111477/44/1114774426_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_2f762b9723d8bceed9db5005ee01a842.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. С 20 мая Алушту и Ялту свяжет новый постоянный автобусный маршрут. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.Рейсы будет обслуживать предприятие "Крымтроллейбус". "Введение постоянного маршрута позволит обеспечить стабильное транспортное сообщение между городами, повысить качество обслуживания пассажиров, а также создать более удобные условия для ежедневных поездок жителей и туристов", - уточнили в профильном министерстве.Информация о расписании движения и стоимости проезда на маршруте №244-01 будет опубликована дополнительно на официальных ресурсах предприятия.Ранее в Минтрансе РК сообщили, когда запустят троллейбусы от Алушты до Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111477/44/1114774426_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_764f7ece1b17c257819d0a14160f2a1e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, алушта, минтранс крыма, логистика, автобусное сообщение, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
В Крыму с 20 мая запускают новый автобусный маршрут из Алушты в Ялту
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. С 20 мая Алушту и Ялту свяжет новый постоянный автобусный маршрут. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.
"С 20 мая временный автобусный маршрут №53 "Алушта – Ялта" прекращает свою работу. Вместо него будет запущен новый постоянный маршрут №244-01", – сказано в сообщении министерства на платформе МАКС.
Рейсы будет обслуживать предприятие "Крымтроллейбус".
"Введение постоянного маршрута позволит обеспечить стабильное транспортное сообщение между городами, повысить качество обслуживания пассажиров, а также создать более удобные условия для ежедневных поездок жителей и туристов", - уточнили в профильном министерстве.
Информация о расписании движения и стоимости проезда на маршруте №244-01 будет опубликована дополнительно на официальных ресурсах предприятия.
Ранее в Минтрансе РК сообщили
, когда запустят троллейбусы от Алушты до Ялты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.