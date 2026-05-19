Рейтинг@Mail.ru
Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260519/vooruzhennye-sily-rossii-provedut-puski-ballisticheskikh-i-krylatykh-raket-1156122577.html
Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет
Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет
Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T09:14
2026-05-19T09:14
россия
новости
ядерное оружие
белоруссия
вооруженные силы россии
учения
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150662393_0:588:1255:1294_1920x0_80_0_0_cf4c39dbc44a053a6a5a33b794c4ac3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений, сообщает Минобороны РФ.С 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах России пройдут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.Всего к учению будет привлечено более 64 тысяч человек личного состава, свыше 7800 единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов. Кроме того, задействуют 73 корабля и 13 подводных лодок, восемь из которых - ракетные подводные лодки стратегического назначения.Также в ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь.Накануне в Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. В Минобороны страны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия проводит учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии Бункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войнеВ Белоруссии проходят тренировки ядерных сил
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150662393_153:650:1011:1294_1920x0_80_0_0_f2f84b714b5c97e48ba1e1f27823285a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, ядерное оружие, белоруссия, вооруженные силы россии, учения, безопасность
Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет

Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений

09:14 19.05.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений, сообщает Минобороны РФ.
С 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах России пройдут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
"В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Всего к учению будет привлечено более 64 тысяч человек личного состава, свыше 7800 единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов. Кроме того, задействуют 73 корабля и 13 подводных лодок, восемь из которых - ракетные подводные лодки стратегического назначения.
Также в ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь.
Накануне в Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. В Минобороны страны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия проводит учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии
Бункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войне
В Белоруссии проходят тренировки ядерных сил
 
РоссияНовостиЯдерное оружиеБелоруссияВооруженные силы РоссииУченияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41"Переговоры в тупике": Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться
09:14Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет
09:04Россия проводит учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии
08:52Работал по памяти: Бутягин в польской тюрьме написал научные труды и рассказы
08:37Девять поездов "Таврия" задерживаются после перекрытия Крымского моста
08:19315 беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
08:12Цирк кукловодов: что показали дела НАБУ и САП на Украине
07:52Бунт в Конгрессе: в кризисе в США обвиняют лично Трампа
07:27Большинство округов Херсонской области полностью обесточены
07:10Крымский мост: обстановка на объекте во вторник утром
06:39Биолаборатории США на Украине: что доказало расследование Трампа
06:08Путин обратился с посланием к гражданам Китая накануне визита в Пекин
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 мая
23:0210 часов закрытия Крымского моста и астероиды на пути к Земле: главное за день
22:47Задержка поездов "Таврия" после перекрытия Крымского моста – актуальные данные
22:40В Севастополе продлили программу льготной догазификации
22:21На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени Ющенко
22:07Молния убила мужчину в Краснодаре
21:57На Украине вооруженные люди отбили мужчину у ТЦК
Лента новостейМолния