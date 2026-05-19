Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России проведут пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений, сообщает Минобороны РФ.
С 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах России пройдут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
"В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Всего к учению будет привлечено более 64 тысяч человек личного состава, свыше 7800 единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов. Кроме того, задействуют 73 корабля и 13 подводных лодок, восемь из которых - ракетные подводные лодки стратегического назначения.
Также в ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь.
Накануне в Белоруссии во взаимодействии с российской стороной начались тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия. В Минобороны страны подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
