Во Львове люди разбили окна автобуса военкомов и спасли мобилизованного
2026-05-19T20:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Жители Львова спасли насильно мобилизованного мужчину, заблокировав микроавтобус сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и выбив в нем окна. Видео инцидента опубликовали украинские Telegram-каналы.На кадрах видно, как женщина выбивает стекла в бусе ТЦК и пытается вытащить из автомобиля мужчину. К ней присоединяются еще около десятка прохожих. Некоторые из них помогают женщине открыть дверь и вытащить мужчину из авто и наносят удары по машине.Кто-то снимает происходящее на телефон. В адрес военкомов звучит нецензурная брань.В итоге мобилизованного удается вытащить из автобуса. Сотрудники ТЦК закрылись в кабине и не пытались оказать сопротивление.После того, как мужчину удалось освободить, военкомы ретировались.Накануне в городе Белгород-Днестровский Одесской области двое мужчин и женщина, вооруженные травматическим пистолетом и охотничьим ружьем, ворвались в больницу и освободила насильно мобилизованного 27-летненго мужчину, который должен был проходить медицинскую проверку на годность к службе.Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений к нему о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом.Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации.Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени Ющенко Священникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизацииНечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации
