Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом году

2026-05-19T15:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в этом году выделили 22 хозяйствам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Развожаева, такая мера поддержки помогает предприятиям уверенно развиваться, укреплять позиции на рынке, выпускать больше качественной продукции и создавать новые рабочие места.В прошлом году благодаря господдержке аграрии провели работы на 3733 гектарах плодоносящих виноградников. В этом году такие работы уже выполнили почти на 2400 га, еще на 104 га установили новые шпалеры, добавил губернатор.В программу поддержки входит: уход за молодыми виноградниками в первые четыре года после высадки, закупка и установка шпалер и противоградной сетки, мелиорация, системы полива и орошения, уход за плодоносящими лозами, а также раскорчевка старых участков и восстановление почвы.Также с прошлого года власти возмещают затраты на уход с агрохимикатами, но без химических удобрений. Это помогает севастопольским хозяйствам активнее развивать органическое виноделие, указал Развожаев.

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, виноградники, господдержка