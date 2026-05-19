Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом году - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом году
Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом году
2026-05-19T15:38
Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом году

15:38 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в этом году выделили 22 хозяйствам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Для Севастополя виноградарство – одно из ключевых направлений, поэтому каждый год мы стараемся поддерживать отрасль все активнее. В этом году общая сумма выросла на 20 миллионов рублей по сравнению с прошлым. Бюджетные средства покрывают до 80% расходов севастопольских виноделов", – написал градоначальник в своем канале в МАКС.

По словам Развожаева, такая мера поддержки помогает предприятиям уверенно развиваться, укреплять позиции на рынке, выпускать больше качественной продукции и создавать новые рабочие места.
В прошлом году благодаря господдержке аграрии провели работы на 3733 гектарах плодоносящих виноградников. В этом году такие работы уже выполнили почти на 2400 га, еще на 104 га установили новые шпалеры, добавил губернатор.
В программу поддержки входит: уход за молодыми виноградниками в первые четыре года после высадки, закупка и установка шпалер и противоградной сетки, мелиорация, системы полива и орошения, уход за плодоносящими лозами, а также раскорчевка старых участков и восстановление почвы.
Также с прошлого года власти возмещают затраты на уход с агрохимикатами, но без химических удобрений. Это помогает севастопольским хозяйствам активнее развивать органическое виноделие, указал Развожаев.
