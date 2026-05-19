Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти

Великобритания дала бессрочное разрешение на импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах. Это следует из лицензии, которую... РИА Новости Крым, 19.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Великобритания дала бессрочное разрешение на импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах. Это следует из лицензии, которую опубликовал британским минфин, сообщает РИА Новости.Отмечается, что лицензия вступает в силу с 20 мая и является бессрочной, но будет пересматриваться регулярно.Ранее стало известно, что Минфин США решил продлить еще на 30 дней исключение из санкций в части поставок морем нефти и нефтепродуктов из России.

