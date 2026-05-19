Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти
Великобритания дала бессрочное разрешение на импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах. Это следует из лицензии, которую...
2026-05-19T20:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Великобритания дала бессрочное разрешение на импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах. Это следует из лицензии, которую опубликовал британским минфин, сообщает РИА Новости.Отмечается, что лицензия вступает в силу с 20 мая и является бессрочной, но будет пересматриваться регулярно.Ранее стало известно, что Минфин США решил продлить еще на 30 дней исключение из санкций в части поставок морем нефти и нефтепродуктов из России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индия намерена увеличить закупку нефти у России – ЛавровСША хотят контролировать транзит газа из России и нефть - ЛавровСловакия отказалась от аварийных поставок электричества на Украину
