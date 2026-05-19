Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Великобритания дала бессрочное разрешение на импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах. Это следует из лицензии, которую опубликовал британским минфин, сообщает РИА Новости.
"Запреты, введенные в рамках санкций против РФ, не применяются к соответствующим переработанным нефтепродуктам… Условием является соответствие продукции любому из следующих товарных кодов: a) 2710 19 42 или 2710 19 44 (дизельное топливо); b) 2710 19 21 (керосин)", – сказано в документе.
Отмечается, что лицензия вступает в силу с 20 мая и является бессрочной, но будет пересматриваться регулярно.
Ранее стало известно, что Минфин США решил продлить еще на 30 дней исключение из санкций в части поставок морем нефти и нефтепродуктов из России.
