В Якутии из-за отказа двигателя загорелся самолет с пассажирами
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя, после приземления на борту судна вспыхнул пожар. Об этом сообщает Восточное... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T11:28
В Якутии из-за отказа двигателя загорелся самолет с пассажирами - возбуждено дело
11:09 19.05.2026 (обновлено: 11:28 19.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя, после приземления на борту судна вспыхнул пожар. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Воздушное судно Ан-2, выполнявшее авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки, произвело вынужденную посадку в связи с отказом двигателя на удалении 5-7 км от поселка Теплый Ключ Томпонского района Респбулики Саха (Якутия)", – говорится в сообщении.
После совершения посадки на судне произошло возгорание, размер ущерба устанавливается.
Предварительно, на борту судна находились восемь человек, данные о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна".
