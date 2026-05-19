В Якутии из-за отказа двигателя загорелся самолет с пассажирами

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя, после приземления на борту судна вспыхнул пожар.

2026-05-19T11:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя, после приземления на борту судна вспыхнул пожар. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.После совершения посадки на судне произошло возгорание, размер ущерба устанавливается.Предварительно, на борту судна находились восемь человек, данные о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна".

