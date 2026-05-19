В Якутии из-за отказа двигателя загорелся самолет с пассажирами - РИА Новости Крым, 19.05.2026
В Якутии из-за отказа двигателя загорелся самолет с пассажирами
2026-05-19T11:09
2026-05-19T11:28
республика саха (якутия)
новости
происшествия
самолет
авиакатастрофа
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя, после приземления на борту судна вспыхнул пожар. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.После совершения посадки на судне произошло возгорание, размер ущерба устанавливается.Предварительно, на борту судна находились восемь человек, данные о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна".
республика саха (якутия), новости, происшествия, самолет, авиакатастрофа
В Якутии из-за отказа двигателя загорелся самолет с пассажирами

В Якутии из-за отказа двигателя загорелся самолет с пассажирами - возбуждено дело

11:09 19.05.2026 (обновлено: 11:28 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя, после приземления на борту судна вспыхнул пожар. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Воздушное судно Ан-2, выполнявшее авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки, произвело вынужденную посадку в связи с отказом двигателя на удалении 5-7 км от поселка Теплый Ключ Томпонского района Респбулики Саха (Якутия)", – говорится в сообщении.
После совершения посадки на судне произошло возгорание, размер ущерба устанавливается.
Предварительно, на борту судна находились восемь человек, данные о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна".
