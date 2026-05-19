В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
2026-05-19T17:22
2026-05-19T17:23
17:22 19.05.2026 (обновлено: 17:23 19.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
До этого движение через бухту перекрывали в два часа дня. Ограничения продлились 40 минут.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
