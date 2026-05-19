Рейтинг@Mail.ru
В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260519/v-rossii-vvedut-gost-na-bezopasnuyu-perevozku-detey-1156126155.html
В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей
В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей - РИА Новости Крым, 19.05.2026
В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей
Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей. Новые правила заработают в сентябре этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T21:54
2026-05-19T21:54
гост
россия
перевозки
новости
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111854/45/1118544571_0:308:3009:2000_1920x0_80_0_0_5b49a8c7efe3ea0151134d11972845e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей. Новые правила заработают в сентябре этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Оценивать риски необходимо на всех этапах: во время подготовки рейса, посадки и высадки пассажиров, а также при движении по маршруту. Например, нужно проводить регулярный мониторинг инцидентов и событий, которые могут быть потенциально опасны. Также в документе уточняется, как нужно реагировать на нештатные ситуации.Ранее в России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и пунктов выдачи заказов. Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда хмель: в России появится ГОСТ на отечественное пивоВ России вводят новый ГОСТ на карандашиПочту России ждут системные изменения
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111854/45/1118544571_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_309ac4febd6e66a72c1fca3646a03faa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гост, россия, перевозки, новости, дети
В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей

В России с сентября введут ГОСТ на безопасную перевозку детей

21:54 19.05.2026
 
© Depositphotos.com LucidwatersCпящий ребенок в автомобильном кресле в машине
Cпящий ребенок в автомобильном кресле в машине - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Depositphotos.com Lucidwaters
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей. Новые правила заработают в сентябре этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Принятие ГОСТа направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и обучающихся, а также на повышение уровня безопасности на всех этапах транспортного процесса для безопасности детей", - отметили в Росстандарте.
Оценивать риски необходимо на всех этапах: во время подготовки рейса, посадки и высадки пассажиров, а также при движении по маршруту. Например, нужно проводить регулярный мониторинг инцидентов и событий, которые могут быть потенциально опасны. Также в документе уточняется, как нужно реагировать на нештатные ситуации.
Ранее в России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и пунктов выдачи заказов. Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Откуда хмель: в России появится ГОСТ на отечественное пиво
В России вводят новый ГОСТ на карандаши
Почту России ждут системные изменения
 
ГОСТРоссияПеревозкиНовостидети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:17Значительная часть Запорожской области обесточена
23:01Рейд в Севастополе закрыли
22:57Ядерные учения РФ и увеличение пунктов досмотра на Крымском мосту – главное
22:36Хорошая мина при плохой игре: зачем США ослабляют санкции против России
22:18Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами
21:54В России введут ГОСТ на безопасную перевозку детей
21:41"Ответный удар неизбежен": в России предупредили Латвию
21:31Севастополец выступит на первенстве мира по радиоспорту в сборной России
21:15Двухместный Су-57 совершил первый испытательный полет
21:09В акселераторах "Сбера" поучаствовали 250 бизнесменов Юга России
20:59Над Крымом сбили беспилотники
20:41Во Львове люди разбили окна автобуса военкомов и спасли мобилизованного
20:29Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти
20:11Зарплаты выросли на 70%: какие вакансии востребованы на курортах Крыма
19:56В ООН оценили переговорный процесс по Украине и перспективы мира
19:41ВСУ нанесли массированный удар по больнице в Запорожской области
19:29За неделю крымчане отдали мошенникам 13 млн рублей
19:12Задержка поездов в Крым: актуальные данные
19:03Дебошир экстренно посадил самолет Москва - Иркутск
18:50Временный автобусный маршрут Алушта – Ялта прекращает работу
Лента новостейМолния