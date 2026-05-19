В России повысят накопительные пенсии на 17,3 процента - РИА Новости Крым, 19.05.2026
В России повысят накопительные пенсии на 17,3 процента
Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3%, их перерасчет проведут с 1 августа. Об этом сообщается на сайте Соцфонда РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3%, их перерасчет проведут с 1 августа. Об этом сообщается на сайте Соцфонда РФ.В Соцфонде добавили, что увеличение размера выплаты также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования.Такой категории пенсионеров средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, – на 19,3%. Предварительно, это повышение коснется 37,3 тысячи человек. Общий объем средств для проведения перерасчета составит 8,5 миллиарда рублей.Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты – 3 тысячи рублей.
В России повысят накопительные пенсии на 17,3 процента

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3%, их перерасчет проведут с 1 августа. Об этом сообщается на сайте Соцфонда РФ.
"Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В Соцфонде добавили, что увеличение размера выплаты также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования.
Такой категории пенсионеров средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, – на 19,3%. Предварительно, это повышение коснется 37,3 тысячи человек. Общий объем средств для проведения перерасчета составит 8,5 миллиарда рублей.
Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты – 3 тысячи рублей.
