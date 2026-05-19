В ООН оценили переговорный процесс по Украине и перспективы мира - РИА Новости Крым, 19.05.2026
В ООН оценили переговорный процесс по Украине и перспективы мира
Переговорный процесс по Украине на сегодняшний день зашел в тупик, Россия не видит необходимых сигналов из Киева и будет добиваться целей СВО, пока ее условия,... РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Переговорный процесс по Украине на сегодняшний день зашел в тупик, Россия не видит необходимых сигналов из Киева и будет добиваться целей СВО, пока ее условия, включая вывод ВСУ из российских регионов, не будут выполнены. Об этом в ходе заседания совета безопасности ООН заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.При этом киевский режим не прекращает террор в отношении мирного населения России, атакуя регионы РФ, отметил он.И подчеркнул, что Москва продолжит добиваться целей специальной военной операции до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не выполнит выдвинутые ему условия, к которым относится в том числе вывод подразделений ВСУ из российских регионов.Небензя упомянул роль в украинским конфликте Запада, который наращивает поставки Украине оружия, а также переводит его производство в свои страны, закрывая глаза на то, что украинские беспилотники используют небо западных государств для своих пролетов.В то же время постпред РФ при ООН выразил признательность от имени России президенту США Дональду Трампу, который, по словам Небензи, "искренне стремится к урегулированию на Украине"."Помочь пытается администрация президента Соединенных Штатов. Дональд Трамп, судя по всему, искренне стремится к урегулированию. Но у Вашингтона есть много других приоритетных задач", – сказал Небензя, выразив признательность Трампу и за поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина по перемирию на 8-9 мая, в честь празднования Дня Победы.Что же касается Организации Объединенных Наций (ООН), то она оказалась беспомощна в части поиска путей разрешения конфликта на Украине из-за предвзятой позиции против России, занятой ранее, сказал Небензя.Ранее Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться.
ООН потеряла шанс внести вклад в урегулирование ситуации на Украине - Небензя

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Переговорный процесс по Украине на сегодняшний день зашел в тупик, Россия не видит необходимых сигналов из Киева и будет добиваться целей СВО, пока ее условия, включая вывод ВСУ из российских регионов, не будут выполнены. Об этом в ходе заседания совета безопасности ООН заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике", – сказал он.

При этом киевский режим не прекращает террор в отношении мирного населения России, атакуя регионы РФ, отметил он.
И подчеркнул, что Москва продолжит добиваться целей специальной военной операции до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не выполнит выдвинутые ему условия, к которым относится в том числе вывод подразделений ВСУ из российских регионов.
Небензя упомянул роль в украинским конфликте Запада, который наращивает поставки Украине оружия, а также переводит его производство в свои страны, закрывая глаза на то, что украинские беспилотники используют небо западных государств для своих пролетов.
В то же время постпред РФ при ООН выразил признательность от имени России президенту США Дональду Трампу, который, по словам Небензи, "искренне стремится к урегулированию на Украине".
"Помочь пытается администрация президента Соединенных Штатов. Дональд Трамп, судя по всему, искренне стремится к урегулированию. Но у Вашингтона есть много других приоритетных задач", – сказал Небензя, выразив признательность Трампу и за поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина по перемирию на 8-9 мая, в честь празднования Дня Победы.
Что же касается Организации Объединенных Наций (ООН), то она оказалась беспомощна в части поиска путей разрешения конфликта на Украине из-за предвзятой позиции против России, занятой ранее, сказал Небензя.

"По собственной вине в полностью беспомощном состоянии находится Организация Объединенных Наций, заняв в свое время предвзятую антироссийскую позицию и решив сориентироваться на привычные ей западные установки. Руководство всемирной организации закрыло для себя возможности для того, чтобы внести вклад в урегулирование украинского кризиса", – резюмировал постпред РФ в ООН.

Ранее Пентагон обвинил Зеленского в нежелании договариваться.
