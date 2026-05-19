В московской квартире обнаружили труп женщины в диване
В квартире жилого дома на улице Люблинской в Москве в диване обнаружено тело женщины с признаками множественных ножевых ранений. Об этом сообщили в ГУ Следкома... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T17:27
убийство, москва, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В квартире жилого дома на улице Люблинской в Москве в диване обнаружено тело женщины с признаками множественных ножевых ранений. Об этом сообщили в ГУ Следкома РФ по Москве.
Отмечается, что 18 мая в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее сестры. Она сообщила, что родственница уже более 10 дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства.
"Следователями и криминалистами столичного СК в этот же день проведены следственные действия в квартире жилого дома на улице Люблинской в городе Москве, в ходе которых в диване обнаружено тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
По данным следователей, телесные повреждения потерпевшей нанес сосед по квартире - иностранец, который после преступления выехал за пределы России. В ближайшее время ему будет заочно предъявлено обвинение. Сейчас возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в прокуратуре столицы, женщине нанесены множественные ножевые ранения. Тело замотали в полиэтиленовый пакет и скрепили скотчем.
"При координирующей роли Люблинской межрайонной прокуратуры установлена причастность к совершению преступления мужчины 1996 года рождения. Его привлечение к уголовной ответственности по факту убийства на контроле в прокуратуре", - отметили в надзорном ведомстве.
22 апреля сообщалось, что тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями нашли
у мусорных контейнеров в подмосковном Серпухове.
