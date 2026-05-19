В Крыму врачи спасли строителя с гвоздем в голове - РИА Новости Крым, 19.05.2026
В Крыму врачи спасли строителя с гвоздем в голове
В Крыму молодой строитель случайно выстрелил себе в голову из гвоздезабивного пистолета, спасли его местные врачи, проведя уникальную операцию. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Крыму молодой строитель случайно выстрелил себе в голову из гвоздезабивного пистолета, спасли его местные врачи, проведя уникальную операцию. Об этом сообщили в республиканском минздраве.Как рассказали в ведомстве, 29-летний мужчина, находясь на рабочем месте, получил тяжелое ранение лицевого отдела черепа. Гвоздь попал в гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от головного мозга. Пациента доставили в Симферопольскую клиническую больницу скорой помощи. Однако при попытке извлечь гвоздь началось активное кровотечение, которое невозможно было остановить прямым хирургическим методом. По результатам консилиума было решено перевести мужчину в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко для оказания помощи мультидисциплинарной командой специалистов. "Врачи отделений оториноларингологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения провели совместную операцию в условиях рентгеноперационной. Перед вмешательством была выполнена прямая селективная ангиография ветвей наружной сонной артерии для оценки артериального русла. Процедура позволила врачам увидеть точную "карту" артерий, питающих область лица", - рассказали в минздраве. Во время удаления инородного тела открылось артериальное кровотечение. Остановить его обычным способом (наложением швов или зажимов) было невозможно. Поэтому при помощи ангиографии был выявлен источник кровотечения и для его локализации врачи выполнили эмболизацию верхнечелюстной артерии слева ("закупорку" сосуда специальными материалами). Сейчас жизнь мужчины вне опасности, он продолжает лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе онкологи внедрили уникальную методику лечения ракаКрымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечениемВ Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность метода
