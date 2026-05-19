В Крыму 7,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ - РИА Новости Крым, 19.05.2026
В Крыму 7,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ
7,5 тысяч выпускников одиннадцатых классов в Крыму уже прошли несколько этапов подготовки к Единому государственному экзамену, 22,5 тысячи девятиклассников... РИА Новости Крым, 19.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 7,5 тысяч выпускников одиннадцатых классов в Крыму уже прошли несколько этапов подготовки к Единому государственному экзамену, 22,5 тысячи девятиклассников подготовлены к основному государственному экзамену. Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

"Выпускников одиннадцатого класса в этом году 7,5 тысяч, и на сегодняшний день фактически они уже прошли несколько этапов подготовки. Это были пробные экзамены. Это была реализация проекта "Карьера начинается с ЕГЭ": то есть различные форматы проработки самого содержания и, конечно, организационных вопросов проведения данного экзамена, чтобы по максимуму снять уровень тревоги перед экзаменом", – рассказала Лаврик.

По ее словам, все образовательные организации Крыма системно подошли к вопросу о проведении нескольких таких пробных экзаменов по всем предметам. При этом для участников ЕГЭ определены два дополнительных дня – на 8 и 9 июля. Независимо от результата выпускник получит возможность пересдачи.
По основному государственному экзамену для выпускников 9 классов также проработаны все вопросы, заверила министр.
"22,5 тысячи девятиклассников заканчивают основное общее образование и уже со второго июня начнется основной государственный экзамен. На сегодняшний день также прошел досрочный период сдачи экзамена", – проинформировала она.
В сервисе "Госуслуги" ранее появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика, сообщили в Минцифры РФ.
