https://crimea.ria.ru/20260519/v-estonii-vpervye-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-1156133285.html
В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник
В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 19.05.2026
В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник
Во вторник в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины. Об этом изданию Delfi.ee заявил министр обороны страны... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T13:40
2026-05-19T13:40
2026-05-19T13:40
беспилотник (бпла, дрон)
эстония
украина
новости
в мире
прибалтика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131009541_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92d751146dde6560684628642face370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Во вторник в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины. Об этом изданию Delfi.ee заявил министр обороны страны Ханно Певкур.По словам министра, беспилотник был сбит ВВС Балтийского региона. Вероятно, это был украинский БПЛА, нацеленный на цели в России, сказал он."Это первый раз, когда мы сами сбили беспилотник", — подчеркнул Певкур.Отмечается, что около 12:00 жители шести уездов Эстонии получили предупреждение об угрозе со стороны беспилотников."Если вы увидите беспилотник, спрячьтесь и позвоните по номеру 112", — говорилось в предупреждении для жителей.В Латвии подобное предупреждение было выпущено незадолго до полудня в муниципалитетах Лудзы и Краславы, а вскоре и в муниципалитетах Резекне и Прейляй.7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два и предположительно они украинские.17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство ЛатвииМинистр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛАВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ
эстония
украина
прибалтика
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131009541_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1badd6f2a714bfb7efa4080101e8ed65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), эстония, украина, новости, в мире, прибалтика
В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник
ПВО Эстонии сбила украинский беспилотник - министр обороны страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым.
Во вторник в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины. Об этом изданию Delfi.ee
заявил министр обороны страны Ханно Певкур.
По словам министра, беспилотник был сбит ВВС Балтийского региона. Вероятно, это был украинский БПЛА, нацеленный на цели в России, сказал он.
"Это первый раз, когда мы сами сбили беспилотник", — подчеркнул Певкур.
Отмечается, что около 12:00 жители шести уездов Эстонии получили предупреждение об угрозе со стороны беспилотников.
"Если вы увидите беспилотник, спрячьтесь и позвоните по номеру 112", — говорилось в предупреждении для жителей.
В Латвии подобное предупреждение было выпущено незадолго до полудня в муниципалитетах Лудзы и Краславы, а вскоре и в муниципалитетах Резекне и Прейляй.
7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал
на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два и предположительно они украинские.
17 апреля в воздушном пространстве Румынии
был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии
упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: