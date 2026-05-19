В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 19.05.2026
В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник
Во вторник в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины. Об этом изданию Delfi.ee заявил министр обороны страны... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T13:40
беспилотник (бпла, дрон)
эстония
украина
новости
в мире
прибалтика
13:40 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Во вторник в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины. Об этом изданию Delfi.ee заявил министр обороны страны Ханно Певкур.
По словам министра, беспилотник был сбит ВВС Балтийского региона. Вероятно, это был украинский БПЛА, нацеленный на цели в России, сказал он.
"Это первый раз, когда мы сами сбили беспилотник", — подчеркнул Певкур.
Отмечается, что около 12:00 жители шести уездов Эстонии получили предупреждение об угрозе со стороны беспилотников.
"Если вы увидите беспилотник, спрячьтесь и позвоните по номеру 112", — говорилось в предупреждении для жителей.
В Латвии подобное предупреждение было выпущено незадолго до полудня в муниципалитетах Лудзы и Краславы, а вскоре и в муниципалитетах Резекне и Прейляй.
7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два и предположительно они украинские.
17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
