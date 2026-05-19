В Эстонии впервые сбили украинский беспилотник

Во вторник в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины. Об этом изданию Delfi.ee заявил министр обороны страны... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T13:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Во вторник в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины. Об этом изданию Delfi.ee заявил министр обороны страны Ханно Певкур.По словам министра, беспилотник был сбит ВВС Балтийского региона. Вероятно, это был украинский БПЛА, нацеленный на цели в России, сказал он."Это первый раз, когда мы сами сбили беспилотник", — подчеркнул Певкур.Отмечается, что около 12:00 жители шести уездов Эстонии получили предупреждение об угрозе со стороны беспилотников."Если вы увидите беспилотник, спрячьтесь и позвоните по номеру 112", — говорилось в предупреждении для жителей.В Латвии подобное предупреждение было выпущено незадолго до полудня в муниципалитетах Лудзы и Краславы, а вскоре и в муниципалитетах Резекне и Прейляй.7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два и предположительно они украинские.17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство ЛатвииМинистр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛАВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ

