https://crimea.ria.ru/20260519/v-akseleratorakh-sbera-pouchastvovali-250-biznesmenov-yuga-rossii-1156144542.html

В акселераторах "Сбера" поучаствовали 250 бизнесменов Юга России

В акселераторах "Сбера" поучаствовали 250 бизнесменов Юга России - РИА Новости Крым, 19.05.2026

В акселераторах "Сбера" поучаствовали 250 бизнесменов Юга России

Более 250 представителей крупного и среднего бизнеса стали участниками практических сессий в рамках серии Акселераторов цифровой трансформации бизнеса,... РИА Новости Крым, 19.05.2026

2026-05-19T21:09

2026-05-19T21:09

2026-05-19T21:09

сбер

банк

искусственный интеллект

it-технологии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156144276_0:213:1921:1293_1920x0_80_0_0_bc2e991b264a1fb79e07dfb8b46b95e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Более 250 представителей крупного и среднего бизнеса стали участниками практических сессий в рамках серии Акселераторов цифровой трансформации бизнеса, организованных "Сбером" в южных регионах России, сообщает банк.Мероприятия, посвященные внедрению генеративного искусственного интеллекта в бизнес-процессы, прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе и на федеральной территории "Сириус" в Сочи.Как сообщила директор управления по ИИ-трансформации и технологическому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина, цифровые акселераторы проводятся уже второй год."Для "Сбера" этот проект стал значимым шагом к объединению клиентов, технологических экспертов и партнеров для совместного решения актуальных ИТ-задач и внедрения передовых цифровых решений. У нас накоплена большая отраслевая база экспертизы, есть своя ИТ-команда и партнеры, которые активно внедряют цифровые решения в различных отраслях и помогают бизнес-компаниям в трансформации. Приоритет на сегодня — с помощью решений в сфере генеративного ИИ повысить скорость и эффективность рабочих процессов, высвободив время на решение важных стратегических задач", - приводятся в сообщении ее слова.Участники не только прослушали лекции о технологиях, но и в формате деловой игры попробовали в действии новейшие решения на базе ИИ, в том числе на платформе для создания и управления ИИ-агентами ГигаЧат Бизнес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, банк, искусственный интеллект, it-технологии