В акселераторах "Сбера" поучаствовали 250 бизнесменов Юга России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Более 250 представителей крупного и среднего бизнеса стали участниками практических сессий в рамках серии Акселераторов цифровой трансформации бизнеса, организованных "Сбером" в южных регионах России, сообщает банк.Мероприятия, посвященные внедрению генеративного искусственного интеллекта в бизнес-процессы, прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе и на федеральной территории "Сириус" в Сочи.Как сообщила директор управления по ИИ-трансформации и технологическому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина, цифровые акселераторы проводятся уже второй год."Для "Сбера" этот проект стал значимым шагом к объединению клиентов, технологических экспертов и партнеров для совместного решения актуальных ИТ-задач и внедрения передовых цифровых решений. У нас накоплена большая отраслевая база экспертизы, есть своя ИТ-команда и партнеры, которые активно внедряют цифровые решения в различных отраслях и помогают бизнес-компаниям в трансформации. Приоритет на сегодня — с помощью решений в сфере генеративного ИИ повысить скорость и эффективность рабочих процессов, высвободив время на решение важных стратегических задач", - приводятся в сообщении ее слова.Участники не только прослушали лекции о технологиях, но и в формате деловой игры попробовали в действии новейшие решения на базе ИИ, в том числе на платформе для создания и управления ИИ-агентами ГигаЧат Бизнес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© Фото предоставлено пресс-службой Сбера
