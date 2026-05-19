Угрожающая ситуация по Эболе – ВОЗ созывает чрезвычайный комитет - РИА Новости Крым, 19.05.2026
Угрожающая ситуация по Эболе – ВОЗ созывает чрезвычайный комитет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайный комитет в связи с угрожающими темпами распространения вируса Эболы Бундибугио. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2026
2026-05-19T11:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайный комитет в связи с угрожающими темпами распространения вируса Эболы Бундибугио. Об этом журналистам заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, пишут "Известия".К этому времени заболевание выявлено также у гражданина США – он переведен в Германию. Кроме того есть более 500 предполагаемых эпизодов заболевания и 130 смертей, которые могут быть связаны с Эболой, добавил глава ВОЗ.Он призвал представителей всех государств отслеживать развитие ситуации и предпринимать профилактические меры.ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщали 17 мая в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой и проведения эпидемиологического расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Только потом не нойте": как спастись от экзотических болезнейВирусолог сравнил оспу обезьян с ЭболойОт чего погибнет человечество: назван список угроз
Угрожающая ситуация по Эболе – ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

11:54 19.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайный комитет в связи с угрожающими темпами распространения вируса Эболы Бундибугио. Об этом журналистам заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, пишут "Известия".
"На данный момент подтверждено 30 случаев заболевания в северной провинции Итури. Уганда также сообщила о двух подтвержденных случаях в столице Кампале, включая один летальный исход среди двух человек, прибывших из Демократической Республики Конго", – цитирует ресурс Гебреисуса.
К этому времени заболевание выявлено также у гражданина США – он переведен в Германию. Кроме того есть более 500 предполагаемых эпизодов заболевания и 130 смертей, которые могут быть связаны с Эболой, добавил глава ВОЗ.
Он призвал представителей всех государств отслеживать развитие ситуации и предпринимать профилактические меры.
ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщали 17 мая в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой и проведения эпидемиологического расследования.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
