Угрожающая ситуация по Эболе – ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

2026-05-19T11:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайный комитет в связи с угрожающими темпами распространения вируса Эболы Бундибугио. Об этом журналистам заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, пишут "Известия".К этому времени заболевание выявлено также у гражданина США – он переведен в Германию. Кроме того есть более 500 предполагаемых эпизодов заболевания и 130 смертей, которые могут быть связаны с Эболой, добавил глава ВОЗ.Он призвал представителей всех государств отслеживать развитие ситуации и предпринимать профилактические меры.ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой Эболы в Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Рисков распространения Эболы в России сейчас нет, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщали 17 мая в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой и проведения эпидемиологического расследования.

